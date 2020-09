Susanna Griso, ante las sugerencias de la Agencia de Salud Pública: "A mí el sexo sin besos ya no me interesa"

El programa de Espejo público ha analizado las directrices aportadas por la Agenda de Salud Pública para mantener relaciones sexuales. La institución recomienda: No besar ni intercambiar saliva con personas no convivientes, mantener relaciones sexuales en lugares abiertos y bien ventilados, ducharse o lavarse las manos antes y después del sexo y desinfectar los juguetes sexuales.

Para estudiar la viabilidad de estas medidas, el magazine matutino ha conectado este miércoles en directo con la sexóloga y psicóloga Lorena Berdún. Los colaboradores han estado, en su mayoría, de acuerdo con que se pueden seguir algunas de estas sugerencias, no obstante, evitar los besos parece ser una tarea complicada para todos.

La presentadora Susanna Griso ha opinado que, en estos tiempos de Covid-19, se hace muy complicado no poder besar a tus seres queridos y, más aún, en una relación sexual. "Lo de los besos a mi me parece complicado. Yo lo veo dificil, vamos lo veo imposible. Hacer el amor sin beso, lo veo imposible", ha comentado la periodista.

El colaborador Diego Revuelta ha planteado la posibilidad de concebir el sexo sin besos y que, técnicamente, "sí es posible". "En el beso va la información de la pasión", ha respondido el colaborador Ángel Antonio Herrera en desacuerdo con su compañero.

"Estamos de acuerdo. A mí no me interesa el amor sin beso. A mí el sexo sin beso ya no me interesa", ha respondido Griso. Herrera ha mantenido que no besar es un incordio, ya que "le quitas un voltaje sexual" a las relaciones sexuales.

El psiquiatra José Carlos Fuentes se ha unido a la opinión de sus compañeros y ha apuntado que "el beso es el inicio" y que provoca una serie de cambios hormonales para que después se produzca el coito. Finalmente, Herrera ha bromeado con otra solución para no vivir sin sexo y no ponerse en riesgo de contagio, "el sexo en solitario mientras dure esto".