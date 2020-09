Imelsa.-Una assessora de Betoret diu que Thematica feu actes electorals per al seu excap que la UCO creu que pagà Imelsa

Segons ha pogut saber Europa Press, la testimoni s'ha pronunciat en aquests termes en la seua declaració en el Jutjat d'Instrucció número 18 de València que investiga el cas Imelsa. Betoret ja va declarar en la mateixa condició el mes passat en aquesta peça, que inclou aquests presumptes pagaments de despeses electorals del partit des d'Imelsa.

Un informe de la Unitat Central Operativa (UCO) incorporat al procediment advertia de diverses despeses electorals per a l'Alcaldia de Vilamarxant presumptament pagats amb diners públics. Aquesta documentació es va incorporar a la causa 13 anys després que ocorregueren els fets, amb el que el presumpte delicte de malversació que s'hauria comès, ha prescrit.

Per aquest motiu, Betoret no ha sigut cridat a declarar en el procediment com a investigat encara que sí ho ha fet com a testimoni, han explicat a Europa Press. Aquest estiu, en el seu testimoniatge, el qual va haver de ser ajornat en dos ocasions, va dir no recordar la majoria d'aspectes pels quals se li va preguntar ni va poder aportar cap detall sobre la relació amb Thematica.

No obstant açò, una testimoni que va ser primer becària de Betoret i posteriorment assessora en el consistori ha explicat a la jutgessa que la campanya electoral del 2007 -que va costar 8.000 euros i consistia en fotografies i en l'elaboració del programa del candidat del PP a repetir en l'Alcaldia, entre altres assumptes-, va ser realitzada per Thematica.

Ha indicat que ella va rebre pressupostos de la mercantil, aprovats per Betoret, per a la campanya a Vilamarxant -municipi de 9.000 habitants- i diversos correus electrònics en relació amb els treballs executats. En resum, ha insistit que el treball es va fer per a l'alcaldia, per a la campanya i per al PP.

Per la seua banda, dos treballadors de Thematica també han corroborat davant la jutgessa que van realitzar treballs tant per a Vilamarxant com per a Montcada -en aquesta última localitat amb Juan José Medina al capdavant- i també van mantindre reunions amb Betoret.

Precisament Medina, exalcalde de Montcada i ex-diputat provincial, haurà d'acudir aquest dijous al jutjat a declarar, en qualitat d'investigat per les despeses de la formació política. Com està imputat des que es va destacar el cas, els fets contra ell no haurien prescrit, han explicat a Europa Press.

La causa Imelsa, amb una desena de peces, es va destapar a València l'any 2016 i a l'inici es va portar per davant quasi tots els regidors del PP en l'Ajuntament per un presumpte blanqueig de capitals de 50.000 euros.

En el procediment, en el qual figura com a investigat l'expresident de la Diputació i exalcalde de Xàtiva Alfonso Rus, també s'investiga el pagament de mossegades en la Generalitat Valenciana i en la Diputació provincial, entre altres diligències.