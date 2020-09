La demanda de formació online en la pandèmia dispara la plataforma d'aprenentatge virtual de la Generalitat

Segons ha informat la Generalitat en un comunicat, la situació generada en els últims mesos per la crisi sanitària ha provocat que el desenvolupament normalitzat de la formació presencial i semipresencial s'haja interromput quasi per complet, a causa de la incertesa i inseguretat associades als cursos presencials i als dubtes sobre si podran finalitzar-se o, fins i tot, tornar a celebrar-se al llarg de la pròxima tardor.

En aquestes circumstàncies, moltes organitzacions que desenvolupen plans de formació han buscat la solució en ferramentes tecnològiques d'elearning o aprenentatge virtual. Per aquest fi, la Generalitat disposa de la seua pròpia plataforma, eFormación, que ha vist multiplicada la seua activitat en el primer semestre de l'any.

La plataforma formativa de la Generalitat ofereix aprenentatge electrònic i dona servici a més de 30 organitzacions (Labora, IVAP, IVAJ, CdT, etc.), que la utilitzen per a oferir cursos per Internet des dels seus diferents campus.

Per mitjà d'eFormación, la Direcció general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) ofereix ferramentes tècniques, d'assessorament i suport en elearning a les organitzacions adherides, perquè puguen oferir formació presencial, semipresencial i 'online'.

Aquestes organitzacions pertanyen a diferents departaments i òrgans de la Generalitat, organismes autònoms i entitats públiques, així com a les entitats que integren l'Administració local de la Comunitat Valenciana i les universitats públiques.