L'accident s'ha produït sobre les 11.30, en el qual han col·lisionat un cotxe i una moto en l'avinguda Gran Via Tárrega Monteblanco de Castelló.

Com a conseqüència de l'accident ha resultat ferit el motorista, de 28 anys, que ha sigut assistit per un equip mèdic del SAMU. Posteriorment, l'home ha sigut traslladat en launitat del SAMU a l'hospital General Universitari de Castelló per politraumatisme.