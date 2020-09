Rosa María Mateo demana disculpes i es compromet a no emprar el terme 'Levante' en RTVE per a referir-se a la Comunitat

"Madrid no és el centre de l'univers per a RTVE", recalca en la seua contestació per escrit al senador de Compromís, Carles Mulet, que va denunciar que en Radiotelevisió Espanyola "se sol usar alegrement 'Levante' per a designar al territori valencià de manera ambigua incloent altres territoris".

Per a la coalició valenciana, aquest terme no oficial conté o pot contindre "una visió 'madrileñocéntrica' de l'Estat". "La resta d'Espanya o la Meseta no és 'Ponent'", il·lustrava el parlamentari de Castelló, per a preguntar si Madrid és "el centre de l'univers per a RTVE".

En la seua resposta, Mateo rebutja aquesta possibilitat i assegura que és "conscient que el terme no és el correcte". "Sabem que les denominacions 'València' i 'Levante' no són adequades per a referir-se a la Comunitat Valenciana", subratlla recordant que ho va alertar la Fundéu.

També destaca tindre constància que Les Corts han defès en diverses ocasions que "el terme 'Levante' per a denominar al territori de la Comunitat Valenciana ni està en l'Estatut ni en cap diccionari estadístic o geogràfic".

En tot cas, l'administradora explica que els responsables editorials "adverteixen i corregeixen als informadors que cauen en l'error". "Per a RTVE, el rigor en el llenguatge és fonamental, i més en aquest cas", recalca.

Finalment, demana a Compromís que precise el dia, l'hora, el programa i el canal on haja constatat l'ús de 'Levante', amb l'objectiu de "traslladar-ho a qui corresponga perquè no es torne a repetir".

Per part de la coalició, el senador considera que "no hauria d'estar en les funcions dels espectadors vigilar l'ús del llenguatge", a més de parafrasejar a l'escriptor Joan Fuster per a exigir que "no es qualifique més així el nostre país, ja que busca escamotejar, ocultar, enterbolir o negar l'única realitat pròpia dels valencians". Compromís anima així als mitjans a "bandejar" aquesta denominació i utilitzar les denominacions de cada regió.