Calero anuncia que l'AVE tornarà a Castelló a l'octubre després de finalitzar les obres que Adif va començar a l'estiu

"Des de juliol portem treballant en múltiples punts del tram, com l'estació de Castelló, l'estació de Moncofa i el tram entre Alboraia i Massalfassar", ha assenyalat la delegada. Aquestes actuacions, ha indicat, "han afectat els trens que circulaven en ample estàndard -AVE-, i per açò no ha sigut possible la seua circulació mentre aquestes obres estiguen en marxa".

Recentment, ha assenyalat, "s'han finalitzat les actuacions de l'estació de Moncofa (Castelló), les quals han consistit en la substitució de 10 desviaments aptes per a la circulació de trens en tots dos amples de via". Aquestes obres "s'han executat en les diferents vies de l'estació, en horari nocturn i en caps de setmana, amb la finalitat de reduir al màxim les afectacions al trànsit de trens", ha dit Calero.

La delegada ha manifestat que Renfe, en el marc de recuperació dels nivells de servici anteriors a la pandèmia, està reforçant el servici progressivament, igual que en la resta d'Espanya.

D'aquesta manera, a partir d'aquest dijous, s'augmenta la programació de trens amb dos trens Euromed, un per sentit, entre València i Barcelona. Així s'augmenta en 570 les places diàries oferides. Aquest nou servici Euromed amb destinació Barcelona eixirà des de València a les 6.52 hores, de dilluns a divendres. En sentit invers i de dilluns a dissabte, eixirà un Euromed des de Barcelona a les 8.10 hores. L'oferta de trens de Llarga Distància entre les dos ciutats, a partir d'aquest dijous, serà de 14 trens diaris, 7 per sentit.

MITJA DISTÀNCIA

A partir del pròxim dilluns, Renfe recupera dos servicis de Mitja Distància, un per sentit, entre Castelló i València, i entre Vinaròs i València. Un nou servici amb eixida de Vinaròs a les 7.15 hores circularà de dilluns a divendres entre les dos ciutats i en sentit contrari amb eixida des de Castelló a les 21.09 hores.

Amb la nova programació s'estableix una oferta global de 12 servicis diaris, 6 per sentit, entre la capital i les principals ciutats de la Plana Alta i el Baix Maestrat.

La nova oferta possibilita una major relació de servicis i freqüències entre les estacions de Castelló, Benicàssim, Orpesa, Torreblanca, Alcalà de Xivert, Benicarló-Peníscola i Vinaròs. La forqueta d'horaris s'estableix des de les 6.07 hores amb l'inici del servici, fins a les 21.09 hores amb l'eixida de l'últim tren entre les dos ciutats.