L'EMT adverteix del perill de les aglomeracions de persones durant els servicis mínims

En declaracions als mitjans, ha assegurat que respecta la vaga però no li veu "fonament" ni comparteix les reivindicacions del comité d'empresa, que reclama la ratificació del preacord de conveni firmat al març pel consell d'administració de l'EMT. "Al final, qui paga és la ciutadania", ha lamentat.

Grezzi ha recordat que la pandèmia "va fer saltar tot per l'aire" a mitjan març, encara que ha garantit la voluntat de complir "molts aspectes" del preacord sense imputació econòmica sobre l'EMT. Un d'ells és la pujada salarial del 2% per a equiparar a la plantilla als funcionaris, com preveuen els pressupostos del 2019, per la qual cosa ha garantit que s'aplicarà.

En canvi, hi ha altres reclamacions d'euros que suposarien "diversos milions d'euros" i que veu impossibles "per responsabilitat" davant la situació de pandèmia. "Si ho fem, tindrem problemes en els comptes de l'empresa i caldrà prendre decisions més dràstiques que no volem".

"La mà està estesa", ha subratllat, per a fer una "crida a la responsabilitat" i instar els treballadors a sumar-se a una taula de treball per a seguir negociant el preacord i fer un calendari, a més de reiterar "tot" el seu respecte al dret de vaga i la seua "màxima disponibilitat".

El també regidor de Mobilitat ha defès la necessitat de mantindre les converses davant la caiguda de viatgers pel coronavirus i la falta d'informació sobre les transferències de l'Estat a les empreses municipals. També ha recordat que es va sumar a la vaga al 2012, quan "si va haver-hi una amenaça real fallida de 200 acomiadaments", mentre ara hi ha 300 treballadors més que fa huit anys, "el nombre més alt en la història de la plantilla".

Les parades es van iniciar aquest dimarts sense incidents, amb servicis mínims al 60% en autobusos, i estan previstos per als dies 15-17-22-24-29 de setembre i 1 d'octubre. Són de dos hores, de set a nou del matí, de 16 a 18 hores en horari de vesprada i de 00 a 2 de matinada.

BANDEROLES EN LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT

Sobre la peatonalització de la plaça de l'Ajuntament, Grezzi ha assegurat als periodistes que està en marxa la segona fase per a la instal·lació d'elements com les banderoles, que es col·locaran "quan estiga elaborat tot el projecte".