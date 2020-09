Almassora vigilava des de març a la família del nadó mort per a assegurar que tinguera un entorn segur

Segons han explicat fonts del consistori, aquest pla d'intervenció es va activar amb la finalitat de garantir que el nadó tinguera un entorn segur després que en el mes de febrer el menor fora atès en l'Hospital General per una fractura en un braç i el centre avisara de tal circumstància als Servicis Socials.

En aquest pla, que va rebre el vistiplau de la Conselleria, participaven els pares del nadó, així com els avis materns i paterns i, fins i tot, incloïa que l'àvia paterna es feia càrrec de vigilar les conductes dels pares respecte a l'atenció del nadó.

Des que va començar el seguiment, la família va rebre 15 visites per part dels Servicis Socials i diverses telefonades, també durant el període de confinament. L'última visita es va produir el dijous de la setmana passada, després de la qual Servicis Socials va certificar que el nadó estava ben nodrit i la vivenda estava neta.

Des del consistori han indicat que en cap moment es va detectar cap indici que el nadó no estava ben atès. L'Ajuntament va remetre dilluns passat tots els informes realitzats durant el seguiment a la Guàrdia Civil i a la Conselleria després que els pares del nadó ho traslladaren a un centre de salut per diverses lesions i des d'allí ho enviaren a l'Hospital General, on finalment ha mort.

La titular del Jutjat d'Instrucció 5 de Castelló, en funcions de guàrdia, va acordar aquest dilluns l'ingrés a la presó provisional del pare del nadó, detingut per agredir el xiquet de 10 mesos, mentre que la mare, menor d'edat, ha ingressat en un centre de menors per aquests mateixos fets.

MINUT DE SILENCI

L'alcaldessa d'Almassora, Merche Galí, va decretar aquest dimarts tres dies de dol per la mort del nadó i aquest dimecres s'ha celebrat un minut de silenci per a condemnar els fets en la porta del consistori, on les banderes onegen a mitja asta.

La primera edil ha assenyalat que és un dia "molt trist" i de "commoció" per a tota la població d'Almassora i per a tota la família. "Per als Servicis Socials ha sigut un dur colp", ha afegit.

Galí ha explicat que, a més del seguiment "continu" que es realitzava a la família del nadó per part dels treballadors socials i en diverses hores del dia, "en el qual no s'havia detectat cap anomalia que fera sospitar que poguera ocórrer aquest succés", s'havia inclòs en programes municipals de reinserció als progenitors del menor per a trobar-los treball, i "res feia pensar que poguera tindre aquest final".

Així mateix, ha assenyalat que l'Ajuntament està col·laborant amb la Justícia i hui mateix des de Servicis Socials s'ha remès documentació requerida per la Fiscalia. Preguntada si l'Ajuntament ha valorat la possibilitat de presentar-se com a acusació particular, l'alcaldessa ha apuntat que hauran de sospesar a partir d'ara la participació del consistori en aquest procés.