València serà la seu virtual de la revisió d'articles científics

Un dels plats forts serà la presentació d'un projecte d'investigació de la UV que analitza des d'una perspectiva de gènere l'impacte de la crisi del coronavirus en el treball de les dones dedicades a la revisió acadèmica.

La denominada 'peer review' (avaluació entre iguals) és el sistema de revisió per experts que utilitzen les revistes científiques per a avaluar els articles abans de publicar-los. Es tracta de l'últim filtre per a garantir la qualitat i el rigor dels treballs i un mecanisme imprescindible en la investigació acadèmica.

Precisament per la importància per a la comunitat científica internacional, aquesta conferència pretén convertir-se en un fòrum virtual on compartir experiències, investigacions, ferramentes i inquietuds respecte a la revisió d'articles.

Aquesta sèrie de sessions no solament estan dedicades als professionals i al personal investigador, sinó que tindran un accés totalment obert per al públic interessat en la investigació acadèmica en tots els àmbits, des de la medicina fins a les humanitats.

Els assistents tindran l'oportunitat de conéixer el funcionament dels sistemes de revisió de la mà d'experts, de les societats científiques, com per exemple la Royal Society, i de les editorials especialitzades.