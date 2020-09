Unides Podem insiste en una reforma fiscal progresiva: "Las rebajas fiscales son una vía fácil pero de eficacia dudosa"

En un comunicado, ha apuntado que las deducciones en el IRPF "son una política regresiva en términos redistributivos porque no llega a quién más lo necesita" y ha aludido a las personas que no cotizan porque no llegan al mínimo, porque están en el paro sin prestación, las que trabajan en la economía sumergida o las amas de casa que no tienen salario.

Ha alertado de que "muchos trabajadores afectados por la crisis, muchas mujeres supervivientes de la violencia machista y muchas personas que viven en las zonas rurales se quedarán sin poder acceder a unas ayudas que se supone que son para ellas".

También ha recordado que el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) ha advertido reiteradamente sobre los efectos nocivos que tienen las rebajas fiscales en el potencial recaudatorio del sistema fiscal.

"Lo que necesitamos es una reforma fiscal que incluya una revisión del régimen de deducciones y bonificaciones fiscales y que haga que pagan más los que más tienen", ha insistido. Las rebajas fiscales "son una vía fácil pero de eficacia dudosa, hacen falta políticas activas financiadas a cargo de una fiscalidad justa y suficiente", ha reiterado.

Así, ha señalado Martínez: "Nuestros pueblos demandan infraestructuras y servicios de calidad, los trabajadores requieren ayudas directas e inversiones en el tejido productivo y las mujeres que sufren violencia machista necesitan el apoyo activo de las instituciones para protegerlas a ellas y a sus familias".

"Hemos aprendido que la pandemia solo podíamos pararla entre todos. Ahora sabemos que las soluciones a la crisis económica solo pueden ser en común. Más que rebajas fiscales, necesitamos que quienes más tienen arrimen el hombro y podamos tener recursos suficientes para invertir en las valencianas y valencianos. Un gobierno que cree en su gente invierte en su gente", ha concluido.