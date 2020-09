El Centro Regional de Hemodonación convoca a donar sangre en Cartagena

Los equipos móviles del Centro Regional de Hemodonación realizarán la colecta e informarán a quienes deseen hacerse donantes de sangre y/o de médula el próximo viernes, entre las 17.30 y las 21.30 horas, en el centro de salud Cartagena Oeste, en el barrio de la Concepción.

Para hacerse donante de sangre y/o médula basta con manifestar dicha voluntad en el Centro de Hemodonación o en alguna de las campañas que llevan a cabo. Se trata de procesos sencillos e indoloros.

El director del Centro Regional de Hemodonación, el doctor Vicente Vicente recordó que la donación "es un proceso sencillo y sin riesgos que se hace en un entorno seguro y con todas las medidas de seguridad e higiene".

Por ello, anima a la población de Cartagena a donar sangre y a colaborar con la campaña del Centro Regional de Hemodonación y la Federación de Tropas y Legiones en la 'XIV Batalla por la Vida', ya que son necesarios todos los grupos: A+ y 0+, por ser los más comunes, y A- y O - por ser los más escasos.

Para ser donante es necesario tener entre 18 y 65 años, no sufrir ninguna enfermedad y pesar más de 50 kilos.

Si se trata de un donante habitual y recibe un SMS invitándole a donar sangre puede acudir como lo hace habitualmente y, preferentemente, a la hora indicada. Si no recibe la llamada y quiere donar, puede contactar en el 968 341990 o en el correo electrónico crh@carm.es para buscar la mejor hora. Si no es donante y quiere serlo puede llamar al 968 341990 o escribir a crh@carm.es, donde se facilita toda la información.

RECOMENDACIONES

Para donar hay que seguir una serie de recomendaciones, además de los requisitos mínimos habituales que consisten en tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y estar bien de salud, no venir en ayunas y portar DNI o carné de donante.

"Si ha tenido más de 37'5 de temperatura en los últimos 15 días, no acuda", remarca el Centro de Hemodonación, que insta a igualmente a no acudir y a esperar un periodo no inferior a 14 días "si ha tenido síntomas gripales, tos seca inhabitual, dificultad respiratoria".

"Si ha viajado fuera de la Región, consulte antes de acudir a donar; si está al cuidado o en contacto con enfermos o posibles enfermos de Covid -19, no acuda, debe esperar para donar hasta dejar esa actividad", añade.

A este respecto, aclara que la donación de sangre es un acto seguro, así como el entorno donde se realiza. Se proporcionan medidas higiénicas y de seguridad como lavado de manos, solución hidroalcohólica en cada paso de la donación, guantes si los solicita y papel de un solo uso en las camillas.

Por otra parte, los interesados en donar sangre y hacerse donante de médula en Cartagena podrán acudir al Centro de Hemodonación de este municipio, abierto lunes, martes, jueves y viernes, de 08:30 a 14:00 horas, miércoles de 15.30 a 21.00 y el segundo sábado de cada mes en el Rosell.

El Centro publica toda la información, horarios y desplazamientos de las unidades móviles en