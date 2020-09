Cultura.- Artistes de 14 països de la conca mediterrània participaran en la VIII edició de la Mostra Viva

La presència internacional de la Mostra Viva "s'ha reforçat especialment des de l'edició del 2015, quan institucions com a la Generalitat o l'Ajuntament de València van començar a col·laborar activament en la seua celebració, al principi amb la cessió d'espais i des de la seua quarta edició, a través d'una aportació econòmica, internacionalització ha anat en augment també en el plànol institucional", recalquen els responsables de la cita cultural enun comunicat.

El president de la Fundació Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes del Mediterrani (FACM) i president d'Honor de Mostra Viva, Vicent Garcés, va anunciar el passat 2 de juliol en la presentació del cartell oficial de 2020 la incorporació de l'organització en l'agenda anual d'activitats patrocinades de l'Assemblea Parlamentària del Mediterrani (APM), fòrum internacional on representants dels parlaments de 29 països de la zona euro-mediterrània debaten amb l'objectiu de millorar les condicions socials, econòmiques i culturals de la ciutadania en un ambient de pau i llibertat.

El reconeixement de la trobada cultural com un dels projectes de referència en la Cimera de les dos ribes, Fòrum del Mediterrani; impulsada pel President francés Emmanuel Macron i celebrada a Marsella al juny del 2019, va significar el punt de partida des del qual Mostra Viva va començar a construir una xarxa de contactes que no ha fet més que enfortir-se des d'aleshores.

El fòrum, al qual van acudir representants de diversos països a les dos ribes del Mediterrani, va ser ideat partint del ja existent Diàleg 5+5, de forma més inclusiva, amb una gran contribució de la societat civil a la qual, a més d'Estats com Mauritània, el Marroc, Portugal o Espanya, es van unir la Unió Europea i Alemanya.

En l'última reunió, celebrada aquest dimarts 15 de setembre, es va decidir la creació una plataforma online per a facilitar la comunicació entre els participants de la cimera des del Centre d'Integració en el Mediterrani dependent del Banc Mundial i del Banc Europeu d'Inversions.

Segons assegurava María Colomer, presidenta de Mostra Viva, aquesta plataforma "reforçarà la cooperació entre els diferents projectes participants i ratifica el compromís adquirit per tots en la cimera de 2019".

"POSADA DE LLARG"

La presentació del programa d'activitats de Mostra Viba del Mediterrani 2020 tindrà lloc dijous que ve 24 de setembre en el centre cultural La Nau de la Universitat de València i significarà "la posada de llarg d'una edició marcada per la situació excepcional provocada pel virus SARS-CoV-2, que ha obligat l'organització a plantejar activitats".

Així, s'alternaran les actuacions online per streaming amb els esdeveniments presencials seguint un conjunt de mesures elaborades sobre la base de les guies de l'INAEM i de l'associació Patea, així com els protocols establits per cadascuna de les seus en les quals tindrà lloc la trobada.