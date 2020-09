Torra acusa al Estado de interferir en la política catalana con “sed de venganza”

Este miércoles a las 9 horas se ha iniciado en el Parlament el debate sobre acción política y de gobierno del Ejecutivo catalán; el tercero -y posiblemente el último- de esta legislatura. El pleno se celebra en un momento marcado por la pandemia de la Covid-19 y a pocas horas de la vista del Tribunal Supremo que decidirá si finalmente inhabilita a Quim Torra por no descolgar una pancarta a favor de los presos independentistas y otra posterior a favor de la libertad de expresión, durante el período electoral de abril de 2019. Las fuerzas independentistas todavía están negociando una respuesta unitaria a la eventual inhabilitación del ‘president’.

Torra ha sido el primero en tomar la palabra con casi dos horas de intervención. En ella ha acusado al Estado español de interferir en la política catalana “en forma de represión” tanto durante el gobierno de Mariano Rajoy como en actual el de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. A todos ellos les culpa de poner “toda la maquinaria del Estado al servicio de la sed de venganza”. “¿Dónde de Europa hay un presidente inhabilitado por pedir libertad de expresión?”, ha manifestado.

Torra ha mostrado su intención de aferrarse al cargo, lejos de sus declaraciones del pasado mes de enero cuando consideró que su gobierno ya no tenía “más recorrido político” por la falta de “lealtad” de ERC, y anunció que convocatoria elecciones. En esta ocasión, no obstante, ha declarado: “Mi compromiso es y será servir a mi país hasta las últimas consecuencias y hasta el último minuto de mi presidencia”, dando a entender que posiblemente no tiene intención, por ahora, de convocar los comicios.

Recuperación económica

Sobre el impacto del coronavirus en la economía catalana, el ‘president’ ha apuntado que constata “un empeoramiento de las condiciones de vida de la población más vulnerable” y que ante la incertidumbre de la pandemia “la estrategia de los próximos meses será clave”. En este sentido, ha asegurado que la recuperación económica en 2021 puede ser “rápida y de una intensidad similar a la caída de 2020”, eso sí, si se aprovechan las “oportunidades” de los fondos europeos.

Torra ha asegurado que la lucha contra la Covid-19 es la “primera prioridad” del Govern y que nada les hará “desviarse de esta dedicación absoluta”. Ha recordado que la situación de la pandemia en Cataluña continúa estable dentro de la gravedad y que continuarán los contratos a los 436 profesionales sanitarios de refuerzo del verano. Así mismo, el ‘president’ se ha ofrecido para tender la mano al resto de comunidades autónomas para ayudarles a gestionar la crisis sanitaria: “Cataluña es el quinto territorio con la tasa de incidencia más baja. Ofrecemos a los presidentes de las comunidades autónomas toda la ayuda que necesiten desde Cataluña”, ha dicho.

El "agujero negro" de la vuelta al cole

Sobre el regreso a las aulas, el presidente del Govern ha reconocido que “el riesgo cero no existe, pero las escuelas tienen que abrir”, y ha aprovechado para culpar al Gobierno central por no dar una solución a los padres que necesitan la baja laboral para cuidar a los hijos que tienen que hacer cuarentena por ser un contacto estrecho de un caso de Covid-19, pero sin una PCR positiva. Ha calificado la situación de “agujero negro” y ha pedido a Sánchez que le traslade las competencias para regularlo. “Iglesias dijo que lo regularía pero no lo ha conseguido. No lo entiendo. Me parece un tema crítico”, ha dicho.

Torra pide a Sánchez que le traspase las competencias para regular las bajas de padres con hijos en cuarentena

Torra también ha reivindicado el valor de la cultura en Cataluña y ha proclamado, una vez más, su intención de considerarla “el cuarto pilar del Estado del bienestar”, junto con la salud, la educación y los servicios sociales. El 'president' ha pedido al resto de la cámara que se vote una resolución en este sentido, especialmente para proteger la lengua catalana: “Es necesario un compromiso colectivo a favor de la normalización de la lengua, ante los intentos residualización y minorización”, ha apuntado.

20 diputados en el hemiciclo

El tercer debate general sobre acción política y de gobierno de esta legislatura se celebrará entre este miércoles 16 y el viernes 18 de septiembre. Se prevé que esta primera jornada termine durante la tarde del miércoles, cuando los grupos y subgrupos de la cámara podrán presentar al Registro del Parlament propuestas de resolución que se votarán el viernes por la mañana.

El pleno se celebra en formato reducido a causa de la Covid-19, con una veintena de diputados dentro del hemiciclo y con el resto siguiéndolo desde casa. A la hora de votar, lo podrán hacer delegando el voto en los diputados presentes o telemáticamente.