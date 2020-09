Jude Law desvela en televisión que ha sido padre por sexta vez

Jude Lawha sido padre por sexta vez. El actor lo anunció el pasado lunes en The Tonight Show, el programa de la NBC presentado por Jimmy Fallon, quien no ocultó su asombro, pues el dato fue desvelado de una forma un tanto inusual.

"Oh, y además he tenido un bebé". Así contó el intérprete de 47 años la noticia, cuando estaba siendo entrevistado vía telemática. No obstante, prefirió ocultar el sexo y el nombre del pequeño o la pequeña.

Law no había revelado que esperaba la llegada de un nuevo miembro a la familia, así como tampoco lo hizo su esposa, Phillipa Coan, con la que se casó por sorpresa en mayo de 2019. Sin embargo, los rumores empezaron a correr hace unos meses, ya que la psicóloga parecía estar estado de gestación.

"Una vez más, nos sentimos bendecidos por haber estado en una época en la que podíamos, como familia, quedarnos en casa y disfrutar de la compañía de los demás todos los días. Fue algo inusual, una especie de amor forzado", comentó sobre los meses de cuarentena.

El actor y su exesposa, Sadie Frost, tienen tres hijos juntos: Rafferty, Iris y Rudy. Por otro lado, tiene una hija, Sophia, con la modelo Samantha Burke; y otra, Ada, con la cantante Catherine Harding.