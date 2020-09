ADE, Enginyeria Informàtica i Industrial, titulacions amb més eixides professionals a la Comunitat, segons Adecco

Així es desprèn de l''Informe Infoempleo Adecco 2019: Oferta i demanda d'ocupació a Espanya', impulsat pel portal Infoempleo i Spring Professional, la firma del grup Adecco especialitzada en consultoria de selecció per a comandaments intermedis i directius.

A ADE li segueixen en el grup de titulacions més sol·licitades per ocupadors -a gran distancia- Enginyeria Informàtica, amb un 5,1%, que es manté en segon lloc (a penes cedeix una dècima), i Enginyeria Industrial, que amb un 4,3% de les ofertes (+1,2 punts, la tercera que més creix) es col·loca tercera en ascendir un lloc en el rànquing.

Aquestes tres opcions coincideixen amb les carreres que tenen més eixides en l'àmbit nacional, encara que a Espanya les dos enginyeries intercanvien posicions, detallen els responsables de l'estudi en un comunicat.

Les titulacions que més han incrementat la seua presència en l'Oferta d'ocupació en l'últim any a la Comunitat Valenciana, a més d'ADE i Enginyeria Industrial, han sigut Administració d'empreses i Dret, que creix 1,3 punts percentuals i es fa amb un 3,8% de les ofertes (és la quarta titulació més demandada); i Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, que és demandada en l'1,5% dels casos després de créixer un punt percentual.

Per contra, Medicina i Biomedicina passa a ser la que més baixa la seua presència, amb una reducció de 0,8 punts percentuals per a quedar-se en l'1,4% de les ofertes.

Per la seua banda, el percentatge d'ofertes on no s'especifica quina titulació es necessita per a accedir al lloc, solament que siga universitària, disminueix 8,9 punts (32,2% enfront de 41,1%).

Quant a la rellevància de les titulacions universitàries per comunitats autònomes, s'observen importants diferències. La major part de les ofertes d'ocupació que exigeixen aquest tipus de formació es donen, un any més, a la Comunitat de Madrid, malgrat haver descendit la seua aportació al total nacional en l'últim any, des del 27,1% al 25,1% actual. Un descens de 2 punts percentuals que és el segon més profund entre totes les autonomies, solament menor que el de Catalunya (-2,8 punts percentuals).

En segon i tercer lloc apareixen Catalunya i País Basc, que aporten un 16,6% i un 14,8% al total de l'Oferta d'ocupació a Espanya, respectivament, i mantenen les seues posicions pel que fa a l'any anterior, Catalunya perdent 2,8 punts percentuals i la comunitat basca millorant 2,5 punts, el major augment a nivell nacional.

Aquestes tres comunitats autònomes reuneixen més de la mitat (56,5%) de les ofertes d'ocupació dirigides a titulats universitaris, posant de manifest la gran concentració territorial que existeix en aquest camp.

En el 10%, concretament en el 10,3%, se situa Andalusia, que ha incrementat la seua presència 1,7 punts percentuals (el segon major increment). A continuació, es troba la Comunitat Valenciana (6,9%), que incrementa la seua presència quatre dècimes i puja un lloc, passant a col·locar-se en cinquena posició. Li segueixen Castella i Lleó (6,3%), Aragó (3,2%), Galícia (3%) i Castella-la Manxa (2,5%).

Pel costat contrari, són les autonomies de Balears (1%), La Rioja (1,1%) i Extremadura (1,1%) les que concentren una menor proporció d'ofertes d'ocupació que requereixen titulació universitària. Els segueixen cap amunt la Regió de Múrcia (1,3%), Astúries (1,4%), Navarra (1,6%), Cantàbria (1,8%) i Canàries (2%).

L'informe constata que els titulats universitaris segueixen sent els candidats més demandats per les empreses en els seus ofertes d'ocupació. Durant l'últim any, el 37,9% de les ofertes valencianes ha arreplegat entre els seus requisits que el candidat compte, com a mínim, amb una titulació universitària, proporció que s'incrementa 8 desenes pel que fa a l'any passat.

Així i tot, a la Comunitat Valenciana la formació universitària se segueix demandant les ofertes d'ocupació una mica per davall del que es fa de mitjana a Espanya, on aquest és un requisit inclòs en el 38,8% de les vacants.

GRAU D'EMPLEABILITAT

Pel que fa al grau d'empleabilitat, es poden establir tres grans categories en la relació entre titulats universitaris i ofertes d'ocupació. Les titulacions d'empleabilitat baixa són carreres el percentatge de titulats de les quals és superior a la seua demanda en el mercat laboral i que a penes figuren entre les 50 titulacions universitàries més demandes per les empreses, com és el cas dels estudis d'Arts i Humanitats, i també d'algunes titulacions de caràcter jurídic-social, com Geografia i Història, Ciències Polítiques o Periodisme.

En segon lloc, figuren les titulacions d'empleabilitat mitjana, que compten amb un percentatge de titulats moderat i una demanda mitjana en el mercat laboral. Són algunes titulacions de l'àmbit científic-sanitari, com Medicina o Farmàcia i algunes enginyeries, com a Química, Naval i Oceànica o Civil.

Finalment, les carreres d'empleabilitat alta es caracteritzen per una alta presència en l'oferta i un volum baix de titulats. En aquest grup es localitzen la major part de les enginyeries generalistes i, especialment, les tecnològiques com a Enginyeria Informàtica i Enginyeria de Telecomunicacions.