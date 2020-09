Miguel Ángel Silvestre recuerda lo que le sucedió a los 45 minutos de que muriera su padre: "Tengo un ángel en el cielo"

El pasado fin de semana terminó el Festival de Venecia 2020, y allí estuvo presente Miguel Ángel Silvestre, acompañado del director Álex de la Iglesia, para presentar 30 monedas, serie producida por HBO.

Su presencia en el festival ha llamado la atención. Su elegante atuendo de Emporio Armani ha acaparado todas las miradas (y su percha también), pero a él también le ha emocionado acudir porque le ha recordado a un momento que vivió cuando falleció su padre en diciembre de 2018. Y es que para el actor, esta ficción está muy relacionada con él.

"Cumpliendo sueños. El día que murió mi padre una mujer me dijo: 'Ahora tienes un ángel en el cielo'", compartió el pasado lunes en su Instagram. "También me dijo: 'En menos de una hora te darán una buena noticia'. Quizá todo esto parezca muy loco, pero así fue, 45 minutos más tarde me llegó un mensaje de mi representante y amiga del alma Beatriz Castro que decía 'Álex de la Iglesia quiere que hagas su serie para HBO, he leído los guiones y me parecen alucinantes'".

"Con el corazón roto pensaba: 'No puede ser, será un regalo que me manda mi padre, será un regalo de Álex de la Iglesia, de mi representante por ayudarme con mi carrera desde que empecé... será un regalo de la vida'", escribió. "Ayer presentamos la serie en el Festival de Venecia y me acordaba de los buenos momentos que me ha traído esta profesión. Y de toda la gente bonita que he conocido en el camino. Es todo un regalo. Así lo siento".