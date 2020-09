Cvirus.-Adelante teme transmisión comunitaria en Casariche y pide explicaciones a Aguirre al "no tomar medidas"

El diputado, que ha registrado este miércoles una pregunta parlamentaria para conocer qué medidas preventivas piensa adoptar el Gobierno andaluz para garantizar la seguridad sanitaria en la población, se ha referido en un comunicado al "dislate" que, a su juicio, supone el hecho de que "teniendo la Junta conocimiento del alto índice de contagios no haya realizado, a día de hoy, ninguna acción para controlar esta nueva oleada de la pandemia en la Sierra Sur de Sevilla".

Al respecto, el representante de Adelante ha advertido de que "no se ha establecido restricción de desplazamientos de ningún tipo, ni por motivos laborales, ni del alumnado de bachillerato escolarizado en Estepa, no se ha realizado recomendación de confinamiento, ni siquiera el cierre de los centros educativos". "Y lo que es más grave, parece que no hay intención de generalizar las pruebas PCR", según ha añadido.

Sánchez ha anunciado que Adelante pedirá en la Comisión de Salud del Parlamento andaluz explicaciones a Aguirre, que "está superado por esto, y que sigue en su autocomplacencia y normalizando datos que son absolutamente preocupantes", según ha criticado.