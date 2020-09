Carrizosa (Cs) en el debate de política general en el Parlament: "Señor Torra, adiós"

El líder de la oposición en Cataluña y diputado de Cs, Carlos Carrizosa, se ha despedido este martes del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que está pendiente de que el Tribunal Supremo se pronuncie este jueves sobre su posible inhabilitación. "Señor Torra, adiós", le ha dicho en el debate de política general en el Parlament.

Además, le ha alertado de que "quien mal anda, mal acaba". "Y hoy probablemente termina su singladura política", ha añadido.

Carrizosa también ha afirmado que "no hay futuro para los catalanes" con el equipo de Torra en la presidencia del Govern, al que ha criticado por su gestión y por bloquear a la comunidad autónoma. "En plena pandemia no vamos a tolerar que estemos meses bloqueados porque a usted le convenga", le ha dicho al presidente de la Generalitat. Y ha continuado: "Los partidos de la oposición vamos a explorar fórmulas para que ustedes no se salgan con la suya. Tenemos que poner a Cataluña en marcha. No puede ser que no podamos aprobar unos presupuestos porque no tengamos presidente".

También ha lamentado que "hemos visto a los dos partidos del Govern a codazos por la fecha de las elecciones y mientras Cataluña ha estado paralizada".

Además, ha acusado a Torra de centrar su intervención en el debate en echar las culpas "a Madrid" de los problemas de los catalanes. "Cuando más necesitaban los catalanes gestión, han encontrado un presidente que ha priorizado todo lo que no era gestión, porque ya dijo que no venía a gestionar", ha criticado.

El líder de Cs en Cataluña ha considerado que "es necesario un 'reset', una nueva época en la política catalana", y que "es hora de pasar de un Govern del lío a un Govern efectivo".

Ha criticado, asimismo, que JxCat "ha pensado más en los votos que en las personas" y que "ha utilizado la pandemia para alimentar el 'procés'". En este sentido, ha recordado declaraciones como la de la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, que afirmó que "en una Cataluña independiente habríamos actuado antes y no tendríamos tantos muertos ni tantos infectados”. También ha denunciado que la eurodiputada y exconsellera de la Generalitat Clara Ponsatí se burlara de la situación del coronavirus en la capital con estas palabras: “De Madrid al cielo”.

Ante la insistencia de Torra en reclamar al Gobierno un subsidio para los padres que tengan que cuidar a hijos en cuarentena durante el curso escolar, Carrizosa ha instado al 'president' a apoyar el permiso retribuido que impulsa Cs para que haya una única solución en el conjunto del Estado. "Diga a su grupo dividido en Madrid que vote a favor de esta medida de Cs. Hagan política en el resto de España", ha pedido.

"Ahora estamos en la segunda ola y parece que sigue vagando por esos espacios siderales del 'procés' y no acaba de aterrizar", le ha dicho a Torra Carrizosa, que ha garantizado al "Govern que resulte tras su inhabilitación" que "Cs no va abandonar sus responsabilidades" para ayudar a los ciudadanos frente a la pandemia y que eso va a estar "por encima de las discrepancias políticas".

El líder de la oposición en Cataluña, por otro lado, ha lamentado que el ejecutivo catalán "ha usado a los medios a su antojo". En este sentido, ha afirmado que TV3 está "comandada con mano férrea por comisarios políticos" y que en este canal de televisión " la neutralidad brilla por su ausencia".

