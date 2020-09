La app 'Radar Covid' en Andalucía: cómo descargar e instalar la aplicación en el móvil

La @AppRadarCovid:



❌🗺️No geolocaliza, porque sólo utiliza la señal de Bluetooth



✔️Es anónima, no registra datos personales ni identifica a nadie. No se puede saber quién eres ni a dónde has ido.



🚨Te avisa de posibles contactos de riesgo#AppRadarCOVIDpic.twitter.com/UbiyBR7qUA