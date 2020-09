Llogar una habitació en un pis compartit a la Comunitat Valenciana és un 3,9% més barat que fa un any

Mentre que compartir una vivenda per als valencians al 2020 costa 271 euros al mes, al 2019 el preu se situava en 282 euros al mes.

L'estudi de Fotocasa analitza també el preu dels principals municipis valencians com València capital, la ciutat més cara per a compartir casa, per 292 euros al mes, o Alacant capital, el preu del qual se situa en 277 euros al mes.

La Comunitat Valenciana és la cinquena regió amb major descens en el preu de lloguer d'habitacions (-3,9%), per darrere de Catalunya amb -14,8%, Regió de Múrcia amb -6,6%, Extremadura amb -5% i Castella i Lleó amb -4%. Després de la valenciana, se situen les CCAA d'Aragó amb -3,7% i Madrid amb -1,7%.

D'altra banda, les comunitats que incrementen el preu respecte a l'any 2019 són: Castella-la Manxa amb +7,2%, Astúries amb +6,9%, Andalusia amb +4,5%, Galícia amb +3,9%, País Basc amb +1,3% i Canàries amb +1,3%.