La Bienal Internacional de Máquina-Herramienta aplaza el certamen de este año y celebrará su próxima edición en 2022

Según ha informado Bilbao Exhibition Centre (BEC), las "dudas" que genera la situación epidemiológica "impiden garantizar la calidad de BIEMH como principal punto de encuentro del sector, con una oferta adecuada a la magnitud y nivel del ámbito de la fabricación avanzada y la participación de sus principales agentes".

Llegado este punto, los responsables de Bilbao Exhibition Centre, AFM-Advanced Manufacturing Technologies y AIMHE-Asociación de Importadores de Máquina-Herramienta consideran el aplazamiento la opción "más razonable" y agradecen a las empresas su "apoyo incondicional" en todo este tiempo.

Desde BEC han indicado que han sido unos meses de "intenso trabajo, análisis y monitorización constante", desde que a principios de marzo los organizadores de BIEMH se vieran obligados a posponer la celebración de mayo, al ser declarada por la OMS la Emergencia de Salud Pública a causa de la pandemia del Covid-19.

Tras esta "difícil" decisión, han indicado, se "redoblaron los esfuerzos para continuar en primera línea como herramienta comercial estratégica, en un nuevo ejercicio de trabajo cercano a las empresas".

En ese escenario, han precisado se apostó por ofrecer a expositores y visitantes, en noviembre, un formato "cien por cien a medida".

"We make it yours era el claim que expresaba el compromiso de BIEMH con la recuperación del sector, en un momento de gran complejidad. A partir de ahora, el equipo de BIEMH trabajará con ese mismo compromiso, que ha caracterizado su trayectoria durante más de 60 años, para ofrecer un gran encuentro internacional con empresas líderes y la visión más completa en innovación 4.0", han afirmado desde BEC.