Madrid anuncia que endurecerá las restricciones contra la Covid, sobre todo en movilidad, a finales de semana

La Comunidad de Madrid baraja ampliar a finales de esta semana las restricciones en materia de movilidad y de confinamiento para contener la expansión de la pandemia en la región.

Así lo han avanzado este miércoles el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas. El objetivo de estas medidas sería doble: "disminuir el número de contagios y proteger a la población".

Zapatero ha informado que la Comunidad registra estos días un "crecimiento sostenido" del número de contagios, pero ha reconocido que las medidas que están tomando "no son suficientes" y "no valen nada" si la población no es responsable y sigue las instrucciones básicas de protección individual. De ahí que se esté estudiando dar un paso más allá a finales de esta semana, cuando tienen que revisarse las restricciones que se pusieron en marcha a principios de mes, al cumplirse las dos semanas de vigencia. "Estamos viendo una relajación que no nos podemos permitir", ha dicho el responsable de Plan Covid-19 en este sentido.

"Cerrar Madrid no está contemplado, pero el principal problema ahora de Madrid es el coronavirus y no escatimaremos en medidas cuando se trate de la salud de las personas", ha asegurado el doctor, que ha explicado que ha comunicado sus planes a la presidenta Isabel Díaz Ayuso "por Whatsapp" y se ha mostrado convencido de que las respalda porque van encaminadas a "proteger a la población".

Los confinamientos que estudia el Gobierno regional podrían establecerse poráreas básicas o zonas de salud y podrían empezar a aplicarse en los distritos del sur de la capital, que siguen siendo los que mayor incidencia de contagios están registrando, y otras localidades con elevado número de casos.

Las reacciones de la oposición: "inexplicable", "estigmatizador"...

La reacción de los grupos de la oposición al anuncio de Zapatero no se han hecho esperar. Isa Serra, portavoz de Unidas Podemos, ha valorado que "justificar las medidas de confinamientos selectivos con el argumento de que hay 'relajación ciudadana'", cuando "se va a empezar por los barrios del sur de Madrid", es "estigmatizar" a quienes "padecen" las políticas del Gobierno regional.

Mientras, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha valorado que anunciar un posible confinamiento un miércoles para llevarlo a cabo el fin de semana es "inexplicable". "Quién puede, huye, algunos con el virus. Se trata de confinar el virus, no de irradiarlo. Decisión y ejecución firme, evitemos la incertidumbre".

Cuarentenas de 7 días en vez de 14

Los últimos datos semanales indican que la incidencia del virus en la región se sitúa en 306 casos positivos por cada 100.000 habitantes, lo que ha llevado a los responsables sanitarios madrileños a hablar de "mantenimiento del nivel de infección" y de "situación perfectamente contenida" porque la semana anterior el mismo indicador se situaba en 292 casos por cada 100.000 positivos.

Respecto a la ocupación de camas en hospitales, se sitúa en el 15,9% de las plazas hospitalarias y en el 38,2% de las de UCI, lo que se traduce en 2.644 pacientes en el primer caso y en 354 en el segundo. La edad media de los ingresados es de 63 años, mientras que la de los contagiados se sitúa en 39.

El viceconsejero de Sanidad madrileño también ha adelantado que la Comunidad de Madrid ha planteado al Ministerio de Sanidad la posibilidad de reducir la duración de las cuarentenas de catorce a siete días atendiendo al estudio que han hecho de la evolución de casos. “Ya en las últimas semanas el periodo de infectividad del virus va en los siete primeros días; este hecho lo contemplan muchos especialistas. Se lo plantea Francia y Alemania y el ministerio acoge esto como una posibilidad”, ha justificado.

Según ha incidido, el departamento que dirige Salvador Illa tiene que valorar esta semana la viabilidad de la propuesta. "Más vale una cuarentena corta y cumplida que una larga e incumplida", ha defendido Zapatero.

168 aulas en cuarentena y un brote en una escuela infantil

En la rueda de prensa de este miércoles, los responsables de Salud Pública del Gobierno regional también han valorado cómo ha sido el inicio del curso escolar. Al respecto, Zapatero ha explicado que se han puesto en cuarentena 168 aulas y que se ha detectado un brote en una escuela infantil de Madrid con cinco casos asociados.

El número de alumnos afectados por estas cuarentenas de aulas no ha sido precisado, pero sí que se ha detallado que los contagios detectados en centros educativos provienen del ámbito familiar.