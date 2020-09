Una residencia geriátrica de la provincia de Lleida registra un brote de Covid-19 con 49 casos

La residencia geriátrica Monestir de Sant Bartomeu de Bellpuig (Lleida) ha registrado un brote de coronavirus con 49 casos, ocho trabajadores y 41 residentes de los 55 que tiene el centro.

El alcalde de la localidad, Jordi Estiarte (ERC), ha asegurado que la mayoría de los casos son asintómaticos y que solo hay una persona hospitalizada.

"La residencia Monestir de Sant Bartomeu de Bellpuig ha trabajado de manera impecable. Todos los casos se han detectado en pruebas PCR antes de que ninguna persona desarrollara síntomas", ha afirmado Estiarte.

Se levanta la limitación de aforo en restaurantes de 26 municipios

La conselleria de Salud del Govern ha levantado este miércoles la restricción que limitaba el aforo en bares y restaurantes en 26 municipios del Segrià, a raíz de la mejora de los datos epidemiológicos. Eso sí, tanto en el interior como en las terrazas, las mesas no pueden superar las 10 personas y tienen que estar separadas un metro y medio. También queda sin efecto la limitación estricta de aforo en actos culturales y religiosos.

En cambio, estas restricciones seguirán vigentes 15 días más en 19 municipios de la Noguera. Este jueves también se levantarán las mismas restricciones en Lleida y seis municipios del Baix Segre.

Así, en todos los municipios del Segrià ya serán de aplicación solo las resoluciones de alcance general de toda Cataluña para evitar la propagación de la covid-19.

El Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) publica este miércoles la prórroga durante quince días más de la resolución que establece medidas especiales en materia de salud pública para la contención del coronavirus en 19 municipios de la Noguera, a pesar de que en esta ocasión deja fuera 26 municipios de la comarca del Segrià donde también se aplicaban hasta ahora.

La vigencia de la resolución se prorroga exclusivamente para los municipios de la Noguera en los cuales era de aplicación, atendida la incidencia todavía alta de la Covid-19 en la zona. Se trata de Àger, Albesa, Algerri, les Avellanes y Santa Linya, Balaguer, Bellcaire d'Urgell, Bellmunt d'Urgell, Camarasa, Castelló de Farfanya, Cubells, Ivars de Noguera, Menàrguens, Montgai, Os de Balaguer, Penelles, Térmens, Torrelameu, la Sentiu de Sió y Vallfogona de Balaguer.

En estas poblaciones de la Noguera continúa, así, vigente la limitación del aforo en bares y restaurantes de un máximo del 50%, tanto en el interior como en terrazas, y los consumos solo se pueden hacer en las mesas. También se mantienen las restricciones estrictas de aforo en actos culturales y religiosos, entre otras medidas para evitar la propagación del virus.

En cambio, desde este miércoles, 26 municipios del Segrià ya no tienen que aplicar restricciones específicas por la Covid-19 y pasan a regirse por las genéricas de toda Cataluña como por ejemplo que las mesas no pueden superar las 10 personas y tienen que estar separadas un metro y medio, la prohibición de fumar si no se mantienen dos metros de distancia.

Estos municipios son els Alamús, Albatàrrec, Alcanó, Alcoletge, Alfarràs, Alfés, Alguaire, Almacelles, Almatret, Almenar, Alpicat, Aspa, Corbins, Llardecans, Maials, Montoliu de Lleida, la Portella, Puigverd de Lleida, Rosselló, Sudanell, Sunyer, Torrebesses, Torrefarrera, Torre-serona, Vilanova de Segrià, Vilanova de la Barca, además de las entidades municipales descentralizadas de Sucs y Raimat –dependientes del municipio de Lleida-.

En estas localidades del Segrià, los bares y restaurantes ya pueden superar el 50% del aforo y pueden atender a clientes en la barra, puesto que hasta ahora los consumos solo se podían hacer a la mesa. Tanto en el interior como en las terrazas, las mesas no pueden superar las 10 personas y tienen que estar separadas un metro y medio y se mantiene el cierre de establecimientos a la una de la madrugada. También se levanta la limitación estricta de aforo en actos culturales, que no podía superar el 50%, y religiosos, donde solo podía ser de un máximo del 33%.

Este jueves, también quedarán sin efecto las restricciones específicas vigentes en Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, Soses, Seròs, Torres de Segre y la Granja d'Escarp. De este modo, todas las localidades del Segrià verán equiparadas las restricciones para hacer frente a la pandemia al conjunto de Cataluña, exceptuando aquellas zonas con restricciones específicas como por ejemplo los 19 municipios de la Noguera, el área metropolitana o Girona y Salt.

Actualmente, el riesgo de rebrote en la comarca del Segrià se sitúa en 118,83, la cifra más baja desde el 22 de junio. El 18 de julio alcanzó el pico más alto desde el inicio de la pandemia de la Covid-19, con 1388,81. La tasa de reproducción (Rt) se mantiene por debajo de 1 y se sitúa ahora en 0,92. En la Noguera, el riesgo de rebrote es de 279,41, a pesar de que la tasa de reproducción es de 0.90.