Deduccions fiscals per ERTO i contra la despoblació en 2021

La llei d'acompanyament als Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2021 inclou deduccions fiscals per residir en municipis en risc de despoblació, de 300 a 540 euros, així com per als afectats per ERTO, les víctimes de violència masclista i els estudiants de primer curs de graus universitaris amb moltes pràctiques, com els sanitaris o les enginyeries.

Així ho va avançar ahir el president Ximo Puig després de mantindre una reunió amb el conseller d'Hisenda, Vicent Soler. L'esborrany pretén que els agents econòmics i socials i la ciutadania puguen realitzar aportacions abans de l'aprovació definitiva de la llei, van informar des de Presidència.

El projecte de llei de mesures fiscals, en exposició pública des d'ahir, contempla la creació d'una deducció autonòmica per a les persones que residisquen en municipis en risc de despoblació, entre 300 i 540 euros per contribuent en funció dels fills al seu càrrec.

Paral·lelament, recull desgravacions fiscals per als afectats per ERTO que van rebre l'ajuda addicional de la Generalitat de 150 euros, així com per a les persones que realitzen donacions relacionades amb la Covid-19, dones víctimes de violència de gènere i estudiants de les carreres de major experimentalitat.

Despoblació

S'arbitra una deducció de 300 euros en l'IRPF per a les persones que residisquen en municipis despoblats o en risc de despoblament, que es veurà incrementada en 120 euros si les famílies tenen un fill, en 180 si tenen dos i en 240 si tenen tres, fins a 540 per a una família nombrosa. Es tracta d'un dels compromisos del Seminari de Govern, celebrat pels socis del Botànic a Montanejos (Castelló).

Com a novetat, també per a combatre la despoblació, la llei introdueix que els serveis de transport regular d'ús especial, com l'escolar, universitari, laboral o d'usuaris de serveis socials, puguen ser utilitzats per altres persones. L'objectiu és atendre els problemes de desplaçament i mobilitat en zones rurals o de difícil accés, garantint una major economia de mitjans.

Vehicles elèctrics

El projecte estableix una deducció del 10% per a incentivar l'adquisició o electrificació de bicicletes urbanes i vehicles elèctrics de mobilitat personal, a més d'augmentar el percentatge de la deducció autonòmica per donacions amb finalitat ecològica, que passa del 20 al 25% a partir dels primers 150 euros. També agilita el procés per a l'obtenció de terrenys per a dur a terme actuacions de construcció de vies de ciclovianants.

Noves pimes i cooperatives

Per a promoure la creació de noves activitats, s'inclou una deducció per a incentivar les aportacions en societats de capital i cooperatives de nova creació, sempre que es tracte d'una activitat no exercida amb anterioritat i genere ocupació. És del 30% fins als 6.000 euros i es podrà incrementar en un 15% amb el límit de 9.000 euros si es tracta de pimes innovadores o si tenen el seu domicili fiscal en un municipi en risc de despoblament.

ERTO i altres deduccions

La llei també recull mesures aprovades com la modificació tributària per a evitar pagar en la declaració de la renda en rebre ajudes per estar en ERTO, la deducció per finançar programes d'investigació contra el coronavirus, les deduccions per realitzar donacions de material sanitari o d'equips de protecció i la deducció per adquisició i electrificació de vehicles de mobilitat personal.

Amb efectes des de l'1 de gener, aquestes deduccions es creen per a compensar la major càrrega fiscal suportada en el tram autonòmic de l'impost pels beneficiaris de les ajudes a afectats per un expedient temporal.

Matrícules universitàries

En el pla educatiu, la llei plasma la reducció del 5% del preu del crèdit en primera matrícula en els ensenyaments universitaris de grau de nivells d'experimentalitat 4 i 5; és a dir, els de major experimentalitat i els més costosos, com els graus de l'àmbit sanitari i STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques).

Violència masclista

En compliment del Pacte Valencià contra la Violència Masclista de 2017, el col·lectiu de dones víctimes entra dins de les persones especialment beneficiades per la deducció autonòmica en l'IRPF per arrendament d'habitatge habitual, equiparant les seues condicions a les dels joves o persones amb discapacitat. Aquestes deduccions oscil·len del 15%, amb un límit de 550 euros, al 20%, fins a 700 euros.

En el cas de dones de fins a 35 anys i/o amb discapacitat, s'eleven fins al 25% amb un topall de 850 euros. També s'introdueix una reducció del 95%, fins a 60.000 euros, en transmissions dirigides a donacions en metàl·lic que tinguen per finalitat ajudar a les víctimes per a adquirir el seu habitatge habitual.

Cantó (Cs) demana negociar “junts”

El síndic de Ciutadans (Cs) Toni Cantó va dir ahir sobre els Pressupostos de 2021 que “el seu seria començar tots junts” a negociar-los “des del principi”, però va advertir que si el Consell “s'obstina” que siga a través d'esmenes al seu text, això no “expulsarà” al seu grup.