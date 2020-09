Llum Barrera: "El quid de la comedia es reírte primero de ti misma"

La actriz se incorpora a la novena temporada de Amar es para siempre, la serie diaria e incombustible de Antena 3, a la que llega toda una nueva hornada de personajes, incluido el suyo, Socorro, una mujer de armas tomar. Manuela Velasco, Unax Ugalde, Oriol Tarrasón, Sara Vidorreta, Eva Rufo, Joaquín Notario, Joseba Apaolaza, Clara de Ramon y César Vicente acompañan a Barrera en este nuevo desembarco de intérpretes y personajes.

Tras ocho temporadas, Amar es para siempre(16.30 h) sigue reuniendo cada tarde a una media de cerca de 1,3 millones de espectadores.

Llega nueva a una serie que lleva casi 1.950 episodios... Y me los he visto todos para ponerme al día... (risas) Es coña, pero yo fui fan de la serie como durante cinco años. Ya entonces era una serie muy novedosa contando la historia de este país.

¿Es raro llegar a un equipo así de rodado? Es comodísimo porque la verdad es que tienen una mecánica tan bien estructurada y asumida y todo tan bien organizado que es un AVE muy bien encarrilado. Es un equipo muy bien avenido y que te acoje con mucho gusto.

¿Ha sufrido fenómeno fan al llegar? ¿Se ha hecho selfis? El primer día que me tocó una secuencia con Manolita, Marcelino y Pelayo te puedes imaginar, claro, te hace ilusión. Y en la Plaza de los Frutos en cuanto pude me hice una foto, porque es mítica. Es que son más de quince años desde el inicio de esos personajes.

Preséntenos a Socorro, por favor. Es la otra hermana mandona de Abel. Este hombre es un santo y le han caído dos hermanas muy mandonas, Amparo y ahora Socorro. Es controladora, de armas tomar, buena gente y todo lo hace por los demás, que es como se justifica. Es muy inteligente y tiene una visión muy clara de las cosas, así que le gusta imponer su criterio. Su familia la va a sufrir, pero también la va a querer.

¿Socorro es el peor nombre que ha tenido en la ficción? Pues lo pensé cuando me lo dieron y nos echamos unas risas con Oriol Tarrasón, que hace de mi hermano. Yo le decía que me llamen Sos, para los amigos, porque Socorro cada vez que te llaman es para salir corriendo. Es un nombre antiguo... y en la serie hay nombres bastante duros (risas). Ya les he dicho que si pasa algo grave digan «¡Help, help!» en lugar de «¡Socorro!».

En la biografía del personaje se la define como "burra y directa", ¿se parece a usted? Hombre, soy bruta, pero tengo gracia, eso es verdad. Pero se me han escapado más cosas por torpeza que por querer hacer la gracia, porque en eso soy bastante cuidadosa. No me gusta estar con alguien y que se pueda sentir ofendido. El quid de la comedia es intentar reírte primero de ti misma antes que de los demás.

¿Con humor se encajan mejor las cosas? Socorro es burra, pero burra porque es muy franca y sin la gracia que puedo tener yo. Una burrada dicha con un medio chiste puede sentar mejor que sin ese humor.

La serie está en 1978, usted tenía diez años en esa época, ¿cómo ha sido volver a ese año? Hay cosas muy curiosas cuando vuelves atrás. Lo bueno de estas series es que repasas muchas cosas de tu vida.

¿Cómo lo lleva el reparto más joven? ¿Flipan? Me pasó con Sara Vidorreta, que interpreta a mi sobrina y es muy joven. Teníamos que grabar una secuencia en la que había una llamada telefónica y ella cogió el teléfono de los de dial de rueda y a la hora de colgarlo en lugar de en horizontal lo colgó en vertical y se quedó tan pichi. Menos mal que el teléfono no salía en plano. Era la primera vez en su vida que había cogido un teléfono de esos.

La vida era más complicada entonces... Le dije a Sara que hubiera flipado hablando con ese teléfono en medio del salón de casa y teniendo las conversaciones con tu novio o tus amigas delante de todo el mundo y bajando la tele para escuchar la conversación.

¿Se acuerda de cómo se apañaba sin el móvil? Mis amigas y yo quedábamos en una de las dos cabinas que había en el pueblo, en la plazoleta de la cabina. Nos sabíamos el número de la cabina y cuando alguna no podía venir llamaba al número o la llamábamos nosotros al cabo de media hora. Esa era nuestra norma.

También había cosas buenas, ¿no? Hay cosas que sí y cosas que no. Salías y si alguien te llamaba y no estabas en casa no pasaba nada, hasta luego. Ahora estamos perpetuamente comunicados, localizados, sobreinformados, todo el rato sabiendo todo lo que pasa en el mundo... Y te preguntas ¿es necesario, es menester? Y muchas veces no lo es. También lo puedes desconectar, pero a todos nos cuesta mucho hacerlo, separarnos del móvil.

Con el vestuario de época, ¿no se ve como veía entonces a su madre? Siempre he dicho que a mí las series de época me sientan bien, porque tengo un cuerpo muy de época, nunca he sido tipo palo. Soy de curva muy española. Me veo como una señora mayor y eso que el personaje tiene más o menos mi edad. Veo fotos de mi madre, que me tuvo con 30 años y ya parecía que tenía 45 en las fotos. Era esa estética en la que no se ponían pantalones más que para ir de excursión. Siempre con falda y medias.

Ahora se envejece más tarde, ¿es eso? En aquella época con 50 años ya eras una señora mayor y ahora los 50 son los nuevos 40, con esta edad somos chavalada, somos la pandi de las mayores enrolladas (risas).

Socorro es jefa de cuatro hombres, toda una pionera para la época de Amar es para siempre... Es un personaje muy tradicional pero muy feminista. Sabe que las mujeres en aquella época tienen un papel secundario, pero a la vez que son las que mueven el mundo. Tengo frases en guion que están muy bien para la época. Nosotras movíamos el mundo, aunque al volante estuviera un hombre con nosotras pendientes de que no se salieran de la carretera (risas).