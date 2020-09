David Fernández, 'el Chikilicuatre', muy afectado tras convertirse en el primer expulsado de 'MasterChef Celebrity 5'

Este martes, vio la luz la quinta edición de MasterChef Celebrity. En las cuatro horas que duró el estreno, hubo tiempo para todo: una presentación dirigida por antiguos concursantes, continuas pullas de Celia Villalobos al que fuera su partido político, bromas de Florentino Fernández, la primera gran bronca de Jordi Cruz... y lágrimas. Y es que, como en toda entrega del talent que se precie, hubo un expulsado.

Y este fue David Fernández, Rodolfo Chikilicuatre en el festival de Eurovisión 2008. El actor y humorista sorprendió a todos al romper a llorar mientras hablaba con Pepe Rodríguez una vez supo que se había convertido en la primera expulsión de la temporada frente a una titubeante Lucía Dominguín.

Los dos pertenecían al equipo azul, liderado por Nicolás Coronado. El grupo, tras salir perdedor de la prueba de exteriores, se vio abocado a jugarse su continuidad en el programa. Mientras, el equipo rojo, capitaneado por Gonzalo Miró, celebró la salvación desde el balcón del plató.

"Tengo que aprender a controlar esta tensión. Nunca me había pasado esto, y mira que he hecho cosas en televisión", comenzó en su despedida Fernández. Y es que, el humorista aseguró que sus nervios eran su punto débil y le habían jugado una mala pasada. "Solo llevas una semana, pero mira cómo te quieren", le dijo el juez señalando a una escalera en la que ni Dominguín ni La Terremoto de Alcorcón pudieron contenerse las lágrimas.

"Lo que me llevo es el cariño de mis compañeros. Aunque no parezca un hombre nervioso lo llevo por dentro". David Fernández abre su corazón en su despedida #MCCelebrityhttps://t.co/5KB3O2GWnEpic.twitter.com/XQUfoJ3HxJ — MasterChef (@MasterChef_es) September 16, 2020

La despedida llegó después de que el catalán fuese el peor valorado en el duelo final. “He intentado arriesgar y no me extraña porque soy el que menos base tiene de aquí. Así que no hay nada que decir", explicó con amargura. Y es que, su propuesta, Cara de asombro, no fue nada bien valorada por los jueces, que comentaron que se trató de un "batiburrillo sin sentido".