Tu horóscopo diario: miércoles 16 de septiembre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 16 de septiembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Renuevas tus energías y tus ganas de hacer cosas, incluso si se presentan impedimentos de algún tipo. Nada se va a resistir a tu empuje y esa fuerza vital interior te ayuda a vencerlos. Mucha inspiración en todo lo que hagas, te saldrá bien.

Tauro

Andas quizá con un poco de añoranza o de recuerdos tristes por alguien a quien ya has dejado de ver y eso es algo en cierto modo muy lógico, pero que debes intentar vencer poco a poco. Busca distracciones que te lleven a sentirte algo mejor.

Géminis

Serás muy fiel a un amigo o una amiga y si escuchas críticas o comentarios sobre algo suyo no vas a poder contenerte y saldrás a defender su postura. Esto te va a traer su agradecimiento y un mayor afecto. Reafirmas tu sentido de la amistad.

Cáncer

No te conviene dejarte llevar por cierto tono crispado o violento en las palabras que hay a tu alrededor y que te puede envolver en algo negativo o falto de educación y tacto. Ten cuidado con eso. No caigas en las provocaciones zafias.

Leo

Saltarás de un lado a otro con mucha facilidad al ponerte a favor y en contra de un asunto en el trabajo. Pero es mejor que guardes hoy todo el silencio posible si la situación se pone tensa. No debes significarte en ningún sentido. Es lo más prudente.

Virgo

Cuidar ciertos aspectos de tu economía no es algo que te venga mal hoy, aunque es cierto que te convendría invertir alguna cantidad de dinero para mejorar tu entorno y más si trabajas en casa. No es cuestión sólo de estética, sino de salud.

Libra

Vas a llevarte una sorpresa con algo que te contará un familiar y que no esperabas tan pronto, como un nuevo miembro de la familia o una nueva unión. Al principio te costará encajarlo, pero después te alegrarás mucho y te traerá felicidad.

Escorpio

No pongas tantas pegas para hacer algo que es por el bien común. Piensa que todo lo que hagas individualmente puede mejorar mucho la vida de los demás. Y eso es lo más importante, la solidaridad. Por la noche, una conversación te renueva afectivamente.

Sagitario

Hoy te vas a distraer mucho mentalmente con una afición que te proporciona muy buenos ratos sin depender de nadie y que además te hace aumentar tus conocimientos. Dedicarás tiempo y ganas a ello y lo cierto es que te pone de buen humor.

Capricornio

No te apetecerá mucho estar con la familia y más si no son parientes cercanos, ya que no tienes demasiados puntos en común con ellos. Pero no es tan malo como parece, déjate llevar sin pensar mucho. Charlarás de cosas sin importancia.

Acuario

Gran parte de tu tiempo de hoy lo vas a invertir con niños o con tus hijos, si los tienes y eso hará que estés pendiente de sus necesidades, pero no debes exagerar en todo ni sobreprotegerlos, no es positivo. Haz un esfuerzo para dejarles su espacio.

Piscis

Confía mucho en tus posibilidades y así se te pasarán todos los temores y los nervios ante una prueba o un evento que tiene que ver con algo artístico o de cara al público. Verás como todo va sobre ruedas. Tienes muchas virtudes que mostrar.