Marta López confiesa cuánto peso ha perdido tras su despido de Mediaset

Está siendo un año convulso para Marta López. La ex gran hermana se convirtió en abril en una de las grandes protagonistas de los platós de Telecinco tras hacerse pública la infidelidad de su expareja, Alfonso Merlos, a lo que le siguió el fulminante despido de Mediaset por su "irresponsabilidad" frente al Covid-19.

Sin embargo, ahora asegura sentirse "feliz", ya que disfruta de una bonita etapa en el plano personal y también en el profesional, pues Mediaset decidió darle una oportunidad después de prescindir de sus colaboraciones, una noticia por la que lo ha pasado "muy mal", lo que se refleja en su evidente pérdida de peso.

Tanto es así que la tertuliana ha hablado de su cambio físico este martes en Ya es mediodía, el programa al que ha regresado tras su breve marcha. "Después de un mes, te tenemos por fin aquí. Te veo muy cambiada, has adelgazado una barbaridad, lo digo por la salud, estás guapa", ha apuntado Sonsóles Ónega.

Así, López ha revelado cuánto peso ha perdido. "En total 13 kilos pero estoy bien, no por enfermedad", ha dicho, agradeciendo el calor de sus compañeros. "Muchísimas gracias por el apoyo que me habéis dado", se ha sincerado.

El pasado sábado, en Sábado deluxe, la colaboradora aseguró haber pasado por una mala racha. "Lo he pasado muy mal, lo he pasado fatal. He estado bastante disgustada", contó.