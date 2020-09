La Asociación de Comerciantes y Empresas de Bormujos inicia su andadura con unas 30 entidades adheridas

Un acto que se celebró en el parque de Las Portadas para garantizar las medidas de distanciamiento, al que acudieron más de 50 empresarios y autónomos de Bormujos y que sirvió para escenificar el inicio de la actividad de la organización, que ya cuenta con una treintena de asociados.

En palabras del presidente de la recién constituida entidad, Manuel Marín, esta unión busca el beneficio de los negocios del municipio, "que saldrán ganando en negociaciones en las que cada empresa tendrá detrás el respaldo de todas las que formen parte de la asociación, y eso redundará en el beneficio de Bormujos".

Además del objetivo de obtener condiciones ventajosas en la contratación colectiva de todo tipo de bienes y servicios tales como productos bancarios, seguros o suministros, la asociación persigue la formación continua de los empresarios y sus colaboradores y otros como que se potencie el comercio de proximidad y la expansión comercial de las empresas bormujeras a otras localidades del Aljarafe y la corona metropolitana. En ese sentido, el presidente de la junta directiva anunció que se estudiará la celebración de distintos eventos como ferias comerciales y jornadas que contribuyan a visibilizar los negocios de Bormujos.

La edil de Desarrollo Local, Cyra de la Cruz, asumió la representación institucional del Ayuntamiento en el acto. "Siempre que me he dirigido como autónoma a una administración me he encontrado con que ni los tiempos ni el idioma de la empresa son los del sector público, y ese ha sido y es mi principal empeño: traducir, encontrar el mismo lenguaje, para que la comunicación sea fluida y directa", dijo.

En el transcurso del acto, al que asistieron además en representación de la corporación los grupos municipales del Partido Popular y de Ciudadanos con sus respectivos portavoces, Lola Romero y Manuel Romero a la cabeza, varios empresarios aprovecharon para formalizar su inscripción a la asociación.

A la espera de cerrar trámites como la obtención de la identidad fiscal y de contar con una sede para atención al público, objetivos en los que ya trabaja la organización, las comunicaciones con la asociación se canalizan a través de la página en Facebook, el perfil en Instagram y el sitio web de la misma acyeb.org, así como a través del correo electrónico info@acyeb.org y el teléfono 643057738.