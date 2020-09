Las 30.000 muertes notificadas por Sanidad siguen sin coincidir con la cifra que dan los organismos oficiales

La cifra total de muertos por Covid-19 en España es de 30.004 fallecidos, según la última actualización del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, esta cifra sigue sin cuadrar con las dadas por otros organismos oficiales, que hace meses, contabilizaron hasta más de 10.000 defunciones más que las actuales.

A lo largo de estos meses, en España han habido desfases en los datos y Sanidad ha tenido que corregir la cifra de muertos y analizarla. De hecho, nadie niega que las cifras oficiales fallecidos por coronavirus en nuestro país son notablemente inferiores a las reales.

El mismo Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha reconocido en varias comparecencias que la cifra real se sabrá más tarde y que, a diferencia de otros organismos oficiales, el Ministerio de Sanidad no puede darlo por hecho que esas muertes son por coronavirus si no se ha confirmado que hayan estado contagiados. "No sabemos si se deben a un accidente de tráfico enorme, no sabemos si se debe a un aumento de la mortalidad por infarto, no sabemos si se debe a un aumento de la mortalidad por coronavirus o por cualquier otra enfermedad", aclaró Simón en una rueda de prensa.

El MoMo sigue registrando excesos de mortalidad

El Sistema de Monitorización de Mortalidad en España (MoMo), del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), publicó en mayo la información aportada de por los 3.929 registros civiles informatizados del Ministerio de Justicia de toda España donde indica que, desde el 13 de marzo hasta el 22 de mayo y en el grueso de la pandemia por coronavirus, se han producido 43.034 muertes más de las esperadas estadísticamente para esta época del año, lo que supone un incremento de un 55% sobre lo que cabría esperar. Y a día de hoy, esta cifra muy superior al balance oficial de fallecimientos a causa de la Covid-19 que da el departamento de Salvador Illa.

Después de este brutal exceso de mortalidad, el MoMo en septiembre ha publicado una nueva cifra que muestra una subida de muertes provocadas por las altas temperaturas, pero también por la segunda ola del coronavirus en nuestro país. De ahí, que el sistema ha registrado 3.500 muertes más de las esperadas este verano.

En todo el año, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) ha detectado tres periodos de exceso de la mortalidad, el primero el comprendido entre el 10 de marzo y el 9 de mayo y que coincidió con el pico de la pandemia, y otros dos que ya son más habituales porque suelen producirse todos los veranos como consecuencia del calor.

Para el primero, este sistema, que mide la mortalidad por todas las causas que obtiene a través de la información de los registros civiles de España, calculó que se producirían 67.911 defunciones, pero en realidad hubo que lamentar 111.253, es decir, un exceso de 43.342, un 63,8 % más. En los mismos días, habían fallecido 26.440 personas con una PCR positiva en coronavirus, según la serie histórica del Ministerio de Sanidad.

Los otros periodos se enmarcan bien entrado el verano: uno, entre el 27 de julio y el 15 de agosto, en mitad del cual se produjo una ola de calor en toda la península y Baleares, y el otro, del 17 al 31 del mismo mes. La estimación del MoMo es que entre el 27 de julio y el 15 de agosto hubieran muerto 20.293 personas, pero han sido 22.853, es decir, 2.560 más, lo que supone un exceso del 12,6 %. Y en el caso de la tercera etapa, ese exceso se reduce al 4,7 %, ya que de los 14.845 decesos esperados se han producido exactamente un millar más.

En total, el MoMo estima 3.560 muertes no esperadas en lo que va de verano, pero ¿se pueden achacar al calor o a la pandemia?. El MoMo no distingue el motivo del deceso, con lo cual es difícil atribuirlo a una razón u otra.

El INE, contabilizó 43.945 hasta mayo

Según los últimos datos que dio el Instituto Nacional de Estadística, el número estimado de defunciones en España durante las 21 primeras semanas de 2020, hasta el 24 de mayo, asciende a 225.930 personas, lo que supone un aumento del 24,1 por ciento (43.945 más) respecto al mismo periodo del año anterior. Así que, aún sin actualizar, está cifra es muy superior a la que ha dado Sanidad hasta ahora.

Dicha cifra la publicó el INE en su estudio para mostrar la estimación de defunciones semanales durante el brote de la Covid-19. Un proyecto basado en los datos actualizados recibidos desde los Registros Civiles combinados con información histórica desde el año 2000 de la estadística de defunciones.

Sin embargo, el INE explicó en su momento que “dado que estos datos reflejan la mortalidad sin distinguir causas, no se puede medir de forma exacta el impacto de la pandemia Covid-19, pero sí se observa un considerable aumento en el número de defunciones en España”.

La OMS y la Universidad John Hopkins

La Organización Mundial de la Salud (OMS) tuvo que dar por "buenos" los datos de fallecidos por Covid-19 que les facilitaron las autoridades sanitarias españolas en junio, aunque en su momento, la Organización reportaba más fallecidos que los registrado por el departamento de Illa. Tanto la OMS como la Universidad John Hopkins, a día de hoy, siguen dando por válidas la cifras que va publicado de forma diaria España.