Barcelona amplía las pruebas de Covid a todo el barrio del Raval Nord ante la poca afluencia de vecinos de la mañana

El cribado masivo que ha empezado a las 10 horas de este martes en el Casal de Gent Gran Josep Tarradellas para cuatro secciones censales del barrio del Ravall finalmente se ha ampliado a todo el Raval Norte después de una mañana poco concurrida, con algunos momentos en que no había nadie haciendo cola.

Algunas de las personas que se han hecho la prueba PCR han explicado que les preocupa que haya jóvenes que no siguen las recomendaciones que se hacen para evitar la propagación de la Covid-19 mientras que otras han apuntado a que las pruebas se tendrían que haber hecho antes. La previsión en Barcelona es realizar 1.500 PCR en el Raval entre este martes y el próximo jueves y 1.200 en la Trinitat Vella el fin de semana.

"Si pudiéramos, yo y mis amigas ya habríamos marchado del barrio" (Ángeles Polo, jubilada y vecina del Raval)

"Si pudiéramos, yo y mis amigas ya habríamos marchado del barrio", ha explicado Ángeles Polo, una mujer jubilada que se ha mostrado preocupada por el cumplimiento de las medidas sanitarias en el barrio.

"Son los niños jóvenes los que tendrían que venir, yo he estado tres meses encerrada y no me he movido para nada hasta ahora", ha manifestado. Ha llegado a primera hora con una vecina después de ver el anuncio de los cribados en un cartel en la calle. Su hijo le había pedido que si había mucha gente volviera a casa, pero ha podido pasar sin esperarse.

Carpa habilitada en la plaza de las Caramelles para realizar el cribrado masivo del Raval Nord. ACN

"Mucha gente va sin mascarilla, se abrazan y están juntos y tienes que pasar por calles estrechas donde no se pueden cumplir las distancias", ha lamentado Caridad Martín. Por eso considera que los cuerpos policiales tendrían que controlar "algo más" el cumplimiento de las medidas sanitarias.

"Mucha gente va sin mascarilla, se abrazan y están juntos y tienes que pasar por calles estrechas donde no se pueden cumplir las distancias" (Caridad Martín, vecina del Raval)

Se enteró de la convocatoria por la televisión y la radio pero finalmente se ha ido a hacer la prueba al encontrarse una amiga por la calle que se lo ha recordado. "Hemos venido porque somos personas de riesgo", ha expuesto.

Jesús Vicente ha criticado que en las terrazas de los bares la gente todavía vaya sin mascarilla y fume, y ha aprovechado para mostrar su indignación ante la actuación que considera insuficiente del consistorio en el barrio. En el mismo sentido se ha expresado Antoni Ríos, que ha añadido que el cribado masivo "se tendría que haber hecho el año pasado, porque un virus no es una cosa de hoy para mañana, es un proceso, y se sabía de hace tiempo", ha añadido.

Mariana supo que se hacía el cribado por el grupo de WhatsApp de la comunidad filipina de Sant Agustí. "Ha ido todo muy bien, fácil, y cómodo, sin tener que esperar, a pesar de que sorprende que no haya más gente".

"Los médicos han informado, pero no sé si la gente se lo ha tomado seriamente", ha explicado. Ella explicará a los conocidos que se tiene que aprovechar para hacerse la prueba. "Así no hay que ir a urgencias y esperar, es más fácil". "Si no nos cuidamos entre nosotros esto irá a más", ha remachado.

El cribado masivo del Raval Nord es para las personas que no tengan síntomas, sin restricciones de edad. La recogida de muestras se hace al Casal de Gent Gran Josep Tarradellas, en la plaza de les Caramelles, 3, cada día entre las 10 y las 20 horas.