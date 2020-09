Economistas animan a Xunta y sector privado a aprovechar las "oportunidades" de la economía vinculada a la tercera edad

El documento 'Dinámica demográfica e cambio de paradigma. Novos escenarios da xestión social do envellecemento' ha sido presentado este martes por investigadores del Foro Económico de Galicia en la sede del CES.

Una de sus autoras, la investigadora y profesora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) María Cadaval, ha destacado que la denominada "economía plateada" abre un "abanico muy amplio de actividades" en las que, en su opinión, "se tiene que implicar" tanto la administración como el sector privado.

La comunidad gallega dispone, según ha subrayado, de los "mimbres para adelantarse" a nivel mundial. Así, ante el envejecimiento de la población y la existencia de "precariedad" entre los jóvenes, Cadaval ha llamado la atención sobre que los mayores de hoy "no son los de hace 30 años" y "son un foco muy importante de generación de demanda de bienes y de servicios adaptados".

"Cuando se habla de los servicios sociosanitarios renovados se está hablando de una concepción distinta de la sociedad en su conjunto", ha advertido.

En este sentido, ha contrapuesto, a modo de ejemplo, los servicios que ofrecen las residencias de mayores con la posibilidad de disponer de recursos en el hogar "para valerse y tener esa ayuda que hoy no" tienen.

También ha abogado por reflexionar sobre "qué transformación va a traer la digitalización de los servicios y qué implicaciones va a tener en el cuidado de los mayores".

Ámbitos como el de los cuidados, el turismo adaptado, servicios financieros adaptados y sector farmacéutico son algunos de los que ha enumerado como opciones para el desarrollo de esa economía vinculada a la tercera edad.

En concreto, el informe resalta que "esto abre la puerta a la especialización de Galicia en áreas de alto valor añadido con un amplio mercado a nivel mundial y en ascenso", y también cita la domótica y la movilidad, ya que requieren una inversión en I+D "que puede convertirse en polo de crecimiento y creación de empleo".

Acompañada por otro de los autores, el investigador de la Universidade de Vigo Xosé Carlos Arias, quien ha avisado de que hoy en día el escenario es de "cambios disruptivos", Cadaval ha expuesto también claves del documento en lo que tiene que ver con la evolución demográfica de Galicia.

"No voy a descubrir nada si digo que hay un eje dinámico con una concentración de población muy elevada y después un interior, en Ourense y Lugo, con población muy envejecida y una despoblación que es llamativa", ha indicado.

A la luz de este panorama, ha dicho que se podrían "hacer dos cosas", o bien "darlo por hecho e irrecuperable o ver la oportunidad". Y una de las oportunidades, según ha reivindicado, "está en ver cómo se articula esa parte del territorio donde el comportamiento demográfico es como es".

"REFORMULAR" LOS SERVICIOS SOCIOSANITARIOS

"No nos hizo falta la pandemia para darnos cuenta de que el diseño de los servicios sociales no se corresponde con las necesidades del territorio, porque normalmente se diseña de forma única para toda la comunidad un tipo de prestaciones que pueden encajar en un área urbana pero no en una rural, y viceversa", ha llamado la atención. De ahí la "necesidad de repensar y reformular el servicio de prestaciones sociales".

Además, según ha agregado, "tampoco hizo falta la pandemia" para darse cuenta "de que los servicios sociales no pueden estar aislados de los servicios sanitarios". "La transición tiene que ir hacia una unificación de los servicios sociosanitarios, que no haya compartimentos estancos", ha incidido.

Por su parte, en lo relativo a las infraestructuras hospitalarias, que "son magníficas", ha avisado de que están "focalizadas en la atención a los pacientes graves o muy graves así como a los crónicos", pero "se le presta mucha menos atención al sector primario".