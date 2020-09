¿Qué se sabe acerca de las reinfecciones por coronavirus?

Cataluña notificó el pasado lunes cuatro pacientes reinfectados por coronavirus. Dos de ellos son médicos, y uno se encuentra ingresado en la UCI del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona), donde están realizando las investigaciones pertinentes.

Hasta la fecha, se conocen pocos casos diagnosticados de reinfección, y aún es pronto para saber las posibilidades que tiene una persona que haya pasado la enfermedad de contraerla de nuevo. Magda Campins, jefa de Epidemiología del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, explica a este diario las evidencias científicas que hay acerca de los segundos contagios.

¿Cuántos casos de reinfección se han notificado?

"En estos momentos, las evidencias científicas muestran que los casos de reinfección son excepcionales", señala la Dra. Campins. Cuenta que sólo hay información publicada acerca de dos casos: un hombre de Hong Kong que se recuperó de la Covid-19 en abril y, cuatro meses después, volvió a dar positivo tras un viaje a España, y un joven de Estados Unidos que volvió a contraer la enfermedad 48 días después de recuperarse.

En ambos casos, se realizó un estudio genético de biología molecular que demostró que, pese a que tanto la primera como la segunda infección estaban producidas por SARS-CoV-2, el virus era distinto. Así pues, se descartó que fuera una reactivación de la primera infección y se confirmó que se trataba de una reinfección.

La Dra. Campins afirma que se han notificado dos casos más, en Bélgica y en Holanda, pero que éstos no están reflejados en ninguna publicación científica, así que no hay mucha información sobre ellos. Lo mismo ocurre con los casos de reinfección notificados en Cataluña, los cuales está investigando el doctor Bonaventura Clotet, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Germans Tries i Pujol. "Por lo que ha comentado el Dr. Clotet, parece que también se trata de virus diferentes", apunta la doctora.

"Estamos hablando de muy pocos casos teniendo en cuenta el volumen de infectados que ha habido durante estos meses. Sí es cierto que algunos pacientes han vuelto a dar positivo en una prueba PCR después de una negativa, pero en estos casos no se ha demostrado que haya una reinfección, sino que puede ser un problema en la prueba diagnóstica", cuenta.

¿Por qué se producen las reinfecciones?

La Dra. Campins sostiene que en la actualidad todavía no hay evidencias científicas suficientes para saber con exactitud por qué se producen estas reinfecciones, pero señala que hay algunas hipótesis.

Entre ellas, que, aunque se ha demostrado que pasar la enfermedad genera inmunidad tanto celular (linfocitos) como humoral (anticuerpos), las personas que han presentado síntomas leves podrían tener una inmunidad menor al haber estado en contacto con una menor carga viral.

"Podríamos esperar que aquellos pacientes que han presentado síntomas más graves de Covid-19, al haber estado expuestos a más carga viral, presenten una inmunidad de mayor duraciónque aquéllos que han tenido síntomas leves", indica la Dra. Campins.

También hay casos de personas que han pasado la enfermedad y dan negativo en una prueba de serología, así que no se puede demostrar que hayan desarrollado anticuerpos. "¿Estás protegidas estas personas? No lo sabemos. Tampoco podemos saber la duración de los anticuerpos. Con el SARS-CoV-1 o el MERS, sabemos que la protección podría durar hasta dos años, pero no sabemos si el SARS-CoV-2 se comportará igual", señala la doctora.

También explica que, pese a que el virus sea distinto, la protección podría funcionar por la inmunidad cruzada, incluso con otros tipos de coronavirus: "Hay estudios sobre el SARS-CoV-2 en los que, sobre todo mirando la inmunidad celular, se evidencia una respuesta celular ante el virus, y esto es una respuesta cruzada a otros coronavirus".

¿Cómo se comporta la enfermedad en una segunda infección?

"Aún no conocemos cómo se pueden comportar estas reinfecciones, si pueden ser más graves o más leves", apunta la doctora. De momento, se conoce que el paciente reinfectado de Hong Kong presentó primero síntomas leves y, cuando volvió a contraer la enfermedad, fue asintomático.

En cambio, en el caso de Estados Unidos, el paciente presentó síntomas más graves con la segunda infección. Lo mismo ha ocurrido en el caso del médico ingresado en la UCI del Germans Tries i Pujol, que tuvo un cuadro leve en marzo.

La Dra. Campins señala que hay hipótesis para ambos casos: "La segunda infección puede ser más leve porque haya cierta inmunidad al tener una experiencia previa con el virus, pero hay otras infecciones víricas, como el Dengue, que causa síntomas más graves cuando hay una reinfección, ya que se produce una respuesta exagerada del sistema inmune".