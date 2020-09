Cvirus.- CSIF demana mitjans a Sanitat perquè les PCR es realitzen i comuniquen en un màxim de 48 hores

En un comunicat, el sindicat ha qualificat d'"insostenible" la situació actual, que està provocant retards de més d'una setmana en aquestes proves fonamentals per a saber si una persona està contagiada i per a poder advertir de brots.

Al seu juí, la situació actual està abocant al col·lapse a causa de la falta de personal en els laboratoris i lamenta que Sanitat "no cobrisca baixes i que tampoc reforce amb els professionals necessaris aquests servicis en els departaments, a pesar de la tasca fonamental que estan duent a terme per a detecció de Covid-19".

CSIF també posa l'accent en la necessitat que la Generalitat s'aprovisione de suficients reactius, matèria primera per a realitzar aquests test, ja que "comencen a escassejar".

La suma d'aquests factors, adverteix, provoca un retard continu en el desenvolupament de les proves, amb el que demora la possible detecció i adopció de les consegüents mesures de prevenció en aquells pacients que donen positiu.

Una altra qüestió a la qual al·ludeix el sindicat és la coordinació entre departaments de salut, de manera que aquells que estiguen més saturats "puguen derivar mostres amb celeritat a uns altres perquè la seua anàlisi i obtenció de resultat siga més ràpid".

CSIF advertix que "la falta d'aportació de mitjans per part de Conselleria, tant en personal, com en coordinació i a disposar del suficient emmagatzematge de reactius, està dilatant un procés, el dels test PCR, que hauria de solucionar-se en 48 hores per a la màxima seguretat de les persones afectades, del seu entorn i de la població en general".

El sindicat ha ressaltat "la pressió contínua que pateixen els centres de salut i consultoris per a atendre usuaris que tenen símptomes i és necessari fer PCR i que després requereixen saber els resultats al més prompte possible".

Per açò, urgeix a reforçar l'Atenció Primària i al fet que Conselleria li proporcione els mitjans necessaris ja que "si no es produeix una contenció ací es patirà una saturació posterior en els hospitals".