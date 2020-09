Ken Follett lanza 'Las tinieblas y el alba', la precuela de 'Los pilares de la Tierra': "En la novela, la gente busca la justicia"

Ken Follett (Cardiff, Reino Unido, 1949) publica este martes su nueva novela, Las tinieblas del alba (Penguin Random House), la precuela de su exitosa saga Los pilares de la Tierra, un fenómeno editorial que se ha convertido en un referente de la novela histórica pues, desde que el relato viera la luz en 1989, se han vendido 43 millones de ejemplares en todo el mundo.

Las tinieblas y el albatranscurre en la Edad Oscura, el periodo anterior a la Edad Media, durante el final del primer milenio. Se trata de una época "violenta y brutal" en la que los sueños de Edgar, un constructor de barcos, se truncan por un ataque vikingo en la costa inglesa, tal y como ha explicado el propio autor en una rueda de prensa vía telemática, en la que ha estado presente 20Minutos.

El meticuloso trabajo de documentación de Follett da lugar a una nueva historia que se presenta llena de sorpresas. Así, sus protagonistas, entre los que destacan también Ragna, una noble normanda casada por amor, y Alfred, un monje idealista, deberán lidiar con la codicia, la ambición, el amor y el coraje.

"En Las tinieblas del alba, la gente lucha por alcanzar la justicia", una situación que no se aleja de la actualidad, ya que "vemos cómo los dirigentes locales deciden lo que le va a suceder a sus compañeros, amigos y al pueblo". Asimismo, el también periodista aclara que en sus libros no tiene "ningún mensaje que dar a nadie", pero sí es "interesante" que "algunos dramas" como la lucha por la libertad o la denuncia de la esclavitud tengan "resonancia en el mundo actual".

Tres años de documentación y dosis de imaginación

El autor escribió la novela de casi 1.000 páginas "usando la imaginación", pero también documentándose a fondo. De hecho, la escritura del libro ha durado tres años: en el primero, Follett suele informarse y redactar el borrador para después enseñárselo a sus familiares y a algunos expertos, como historiadores. El tercer año, lo relee y modifica los últimos detalles : "Eso lo que hace es que el libro tenga una mejor calidad literaria, eso es lo importante".

"Me aseguro de que la historia está constantemente dando giros y que siempre va a haber algo que haga pensar al lector 'Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar? ¿cómo se va a resolver este problema?'", ha valorado, a lo que ha añadido que "esa es la clave del éxito en la literatura popular: mantener siempre el interés. Henry James, que no era un autor popular, sino literario, decía queel único pecado para un novelista es resultar aburrido, y creo que tenía razón".

En la novela, Follett trata de reflejar cómo "una ciudad pequeña se transforma en un lugar prospero, medieval": "Hay personas a las que les gusta el progreso y gente a la que no. Hoy, en todos los países civilizados, sucede. Y hace siglos también ocurría. Eso me inspiró para escribir el libro, para las 150 escenas que lo hacen una novela interesante". "A veces me interesaba más lo que iba a ocurrir en cada capítulo que lo que me iba a pasar a mí al día siguiente", ha añadido.

Por otro lado, Follett, que ya se encuentra trabajando en nuevos proyectos de los que no ha querido aportar detalles, ha aprovechado para mostrar su desacuerdo con el Brexit, ya que gracias a su extensa trayectoria como escritor ha vivido un importante acercamiento con los lectores europeos. "No formo parte de ese movimiento terrorífico. Yo busco lo opuesto a la hostilidad hacia Europa".

Agradecido con el público español

En este sentido, ha agradecido el cariño de sus lectores en el continente europeo y ha destacado el amor que le transmiten sus seguidores desde España. "Los españoles son tan encantadores... incluso tengo una estatua, como si yo fuera un santo". Y también ha desvelado qué dos catedrales españolas son las que más fascinan: la catedral de Vitoria y la Sagrada Familia de Barcelona.

El lanzamiento de la novela es una buena noticia para Follett, sobre todo en plena crisis del coronavirus, sobre la que se ha pronunciado con optimismo. "Espero que solo sea ese pasito hacia atrás que nos predispondrá para dar esos palos hacia adelante. Creo que estamos en un momento difícil. Espero que mis nietos puedan decir que la segunda parte del siglo XX y el principio del XXI fue un momento de avance interrumpido".

De este modo, la precuela de la aclamada saga embarcará a los lectores en un viaje épico que terminará donde comienza Los pilares de la Tierra, que se coloca como la novela más leída en España, según las encuestas sobre hábitos de lectura y compra de libros de la Federación del Gremio de Editores, con seis millones de ejemplares vendidos hasta la fecha en nuestro país.

Las ventas mundiales alcanzan los 27 millones. El libro recreaba el desarrollo de la arquitectura gótica a través de las vicisitudes del priorato de Kingsbridge en el siglo XII. Plaza & Janés publicó el pasado mes de julio una nueva edición ilustrada de la novela para conmemorar su 30 aniversario.