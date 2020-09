Ayuntamiento de Salamanca abre mañana la solicitud de ayudas para contratar cuidadores de menores confinados

El Ayuntamiento de Salamanca abrirá este miércoles el plazo de solicitud para las ayudas en la contratación de cuidadores de menores confinados en la cuarentena, que podrán pedirse a través del teléfono 679130168, habilitado para ello, en horario de 09.00 a 14.00 horas.

Según la información facilitada por el consistorio, estas medidas "de carácter urgente" con motivo de la pandemia "vienen a facilitar la conciliación de la vida laboral y la atención a menores de doce años y a personas dependientes o con discapacidad que sufran confinamiento".

La ayuda consistirá en "una prestación económica extraordinaria para apoyar de forma temporal y continuada mientras dure la situación de necesidad a las personas familiares, tutoras o acogedoras que por sus obligaciones laborales no puedan prestar la atención necesaria a personas dependientes o con discapacidad que tiene a su cargo, mientras deban permanecer en su domicilio por confinamiento derivado de la COVID-19, que les impida acudir a los respectivos centros escolares o centros de día".

La concejal de Familia e Igualdad de Oportunidades, Ana Suárez, ha señalado que "la apertura del curso escolar ha generado nuevas necesidades en las familias, que la Consejería de Familia ha identificado para ofrecer esta solución pionera. Estas ayudas cubren un espacio olvidado por el Gobierno Central y que puede afectar a cientos de familias salmantinas".

En este sentido, "nuestros compromiso desde el Ayuntamiento es poner todos los medios para que la solicitud y la tramitación sean ágiles y eficientes", ha añadido la edil salmantina delegada del área de Familia.

Como requisitos para la prestación, el consistorio ha recordado que es preciso que ambos progenitores, tutores o acogedores, no tengan derecho a otras medidas, prestaciones o ayudas públicas para la misma finalidad, que existan en la actualidad o se regulen con posterioridad a este documento.

Además, la jornada educativa del menor confinado ha de coincidir "en su totalidad o en parte" con el horario laboral de sus padres, tutores o acogedores; y, en caso de no ser familias monoparentales, ambos progenitores, tutores o acogedores han de tener obligaciones laborables incompatibles con la situación generada del cuidado domiciliario del menor.

Asimismo, el nivel anual de rentas de la unidad familiar no puede superar los 40.000 euros, en el año 2019. Este límite de renta, en el caso de familias numerosas de categoría general, no deberá superar los 45.000 euros, mientras que para las familias numerosas de categoría especial no deberá superar los 55.000 euros.

SOLICITUD

Para solicitar la ayuda, las familias interesadas deben contactar con el teléfono 679130168, donde los técnicos les informará de la documentación necesaria y del Centro de Acción Social (CEAS) donde le corresponda tramitarlo, para lo que habilitarán la correspondiente cita.

En el momento de la solicitud, deberán presentar la declaración responsable sobre la necesidad del aislamiento domiciliario y el periodo de tiempo, una declaración responsable sobre la incompatibilidad de los horarios laborales de ambos progenitores con la atención del menos y una copia del declaración del IRPF del 2019.

La contratación de la persona cuidadora podrá realizarse directamente por la familia o bien a través de una empresa o entidad prestadora de servicios. Entre la persona contratada y los beneficiarios de estas ayudas no podrá existir vínculo familiar de primer, segundo o tercer grado.

La prestación económica será de pago único y la cuantía a conceder será del 100 por ciento del coste de número de horas contratadas para atender la situación de necesidad generada por esta situación.