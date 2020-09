Tres motivos para tener un 'sportwatch' con control de frecuencia cardiaca y dónde conseguirlo con rebaja

Desde que empezó el mes de septiembre, has cumplido con tu rutina de entrenamientos con la que buscas mantenerte en forma. Sin embargo, por muy inexperto que seas en el ámbito fitness, conoces a la perfección cual es la regla de oro de todo aquel que se adentra en ciertas disciplinas deportivas: ¡no sin mi reloj! Y es que no hay quien practica algún deporte sin llevar en su muñeca un sportwatch que registre los datos de cada sesión para intentar mejorarlos con el paso del tiempo. Estos dispositivos inteligentes, que también sirven para almacenar los datos de nuestras rutinas no deportivas, cuentan con prestaciones que han enganchado a runners, ciclistas y otros deportistas, como GPS, cuentakilómetros, cronómetro y otras funciones.

Sin embargo, si queremos adquirir un buen modelo debemos perseguir uno que incluya entre su catálogo de prestaciones el registro de la frecuencia cardiaca. Entre los motivos para decantarse por esta opción encontramos que, así, el reloj calculará de forma más precisa el gasto de calorías totales. Además, conforme avancemos en los entrenamientos, la capacidad de nuestro corazón aumentará y eso se verá reflejado en el ritmo cardiaco que tengamos durante los entrenamientos.

Por ello, con los datos que recogen los relojes inteligentes, podemos analizar esta evolución. Asimismo, estos datos nos ayudarán a conocer nuestro cuerpo y su reacción ante ciertos estímulos. Si quieres tener todos estos beneficios, hoy puede ser tu oportunidad, ya que Amazon ha rebajado un 25% uno de los modelos de la marca GRDE que incluye monitor de frecuencia cardiaca, así como 18 modos deportivos y otras prestaciones que nos ayudarán a mejorar.

El 'sportwatch', de GRDE. Amazon

Cabe destacar que el modelo gris es el que mayor descuento acumula en esta oferta flash (25%), seguido de la propuesta rosa (23%) y, para terminar, el de color negro que, en esta ocasión, no está sujeto a ningún tipo de promoción. Los tres comparten funciones y prestaciones, pero el precio varía según el color escogido.

Buenos motivos para incluirlo a tu rutina deportiva

Tu salud, bajo control 24 horas. Este reloj inteligente incluye un chip capaz de registrar nuestra frecuencia cardiaca las 24 horas del día, al tiempo que elabora informes para que podamos revisar estos datos, así como los de oxígeno en sangre, frecuencia respiratoria y la calidad del sueño. De este modo, y cotejando la información con nuestro médico, siempre estaremos al tanto de nuestro estado de salud mientras hacemos ejercicio y, también, en reposo.

. Uno de los motivos que hacen de este reloj un sportwatch es su compatibilidad con 18 modos deportivos, que, una vez activados, son capaces de registrar el tiempo de ejecución, el consumo de energía, la frecuencia cardiaca, la velocidad y el ritmo a los que practicamos cada una de estas modalidades. Además, gracias a la protección de 5ATM, puede sumergirse en el agua y registrar el número de brazada o la posición que mantenemos mientras nadamos. Gran pantalla a todo color. Para poder disfrutar de todas sus prestaciones, este dispositivo tiene una pantalla a color de 1,3 pulgadas que proporciona imágenes vívidas de alta definición. También dispone de cuatro diseños de interfaz para que cada usuario elija el que más le gusta.

