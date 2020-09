Científica de datos, profesión al alza que ayuda a trazar estrategias empresariales

Inés Sainz, científica de datos y Miss España en 1997, explica la importancia de formarse y también las claves de una profesión al alza, cada vez más demandada por directivos empresariales para ayudar en la toma de decisiones y estrategias.

¿Por qué es importante la ciencia de datos? ¿Para qué sirve?

Los datos se han convertido en el petróleo del siglo XXI. La ciencia de datos es una disciplina que sirve para capturar, analizar, procesar y extraer información válida de las fuentes de datos. Es una profesión que ayuda a los responsables de negocio a tomar decisiones útiles con los datos relevantes, contextualizados y directamente relacionados con el tema a abordar. Se puede aplicar a todos los sectores y a cualquier tamaño de empresa.

Desde una gran corporación a una Pyme. Sirve por ejemplo para sacar rendimiento a las bases de datos de los clientes, analizar el comportamiento del consumidor y predecir tendencias de consumo. Predecir el abandono (Churn) y valorar la fidelidad de tu cliente. También para analizar tendencias de mercados y sectores. Optimizar costes en transporte y logística. Identificar y predecir enfermedades. Hacer recomendaciones personalizadas. ¡¡Hay algoritmos que pueden incluso ayudarte a encontrar el amor!! que son los que utilizan las aplicaciones de citas.

¿Qué hay que hacer para formarse y poder ser un experto en ciencia de datos?

Las generaciones más jóvenes (nativos digitales) que llevan la tecnología en los genes, son conscientes de la importancia de formarse en profesiones tecnológicas y digitales. Así que ahora hay para ellos una gran oferta y cursos en muchas escuelas privadas como The Bridge donde estudié yo. Hay cursos intensivos formato Boot Camp en los que se concentran gran cantidad de horas en pocos meses o cursos part-time.

En cualquier caso, un científico de datos puede ser cualquiera que se lo proponga. Jóvenes y no tan jóvenes. Mujeres, madres y emprendedoras como puede ser mi caso, que vengo del mundo de la moda. Solo hay que perder el miedo a la tecnología y hablar inglés.

¿Las profesiones tecnológicas son el futuro?

Absolutamente. Si estudias el mercado te va a decir que hay una gran brecha de talento digital porque el mercado demanda profesionales más rápido de lo que el sector educativo los forma. Y el mercado, llevaba años avisando de que era necesaria la digitalización. Hubo gente que se dio cuenta rápido e inició el proceso de transformación digital, otros por falta de recursos y/o por miedo a la tecnología, no lo habían hecho aún. Pero ahora es innegable que la digitalización ha llegado para quedarse.

Digitalización UNIVERSIDAD DE CANTABRIA - Archivo

Lo hemos visto, por desgracia, estos meses con el “home schooling” y el teletrabajo. Actualmente, eres peluquero, fotógrafo, abogado, periodista, médico… ¡¡Lo que quieras!! pero tienes que saber de tecnología. Yo que vengo de un mundo artístico y creativo, me ha sorprendido mucho lo fácil que es cuando te lo explican de manera sencilla. De hecho, la creatividad y la tecnología tienen mucho más en común de lo que la gente pueda imaginar.

¿Qué ventajas tienen los Boot Camp?

El origen de los Boot Camps es militar. Son programas de entrenamiento intensivo que se utilizan para mejorar la forma física, lo antes posible, con mucho sufrimiento. Fueron creados allá por los años 70 por Kenneth Cooper, doctor y coronel de la Fuerza Área de los Estados Unidos, con el objetivo de mejorar el rendimiento cardiovascular.

Así que entendiendo el origen es fácil saber que vas a necesitar disciplina absoluta. Actualmente se utiliza como modelo de entrenamiento diseñado para formar equipos de manera muy rápida, muy exigente y que requiere una inmersión total. Es un nuevo modelo educativo muy innovador donde la formación se experimenta y se vive.

En Estados Unidos los bootcamps ya son fuente principal de formación. Empresas como Google, Facebook, Amazon, American Express o IBM son habituales “contratadores” de estudiantes de bootcamps, ya que este formato ha demostrado ser la respuesta perfecta a su necesidad de talento con habilidades tecnológicas, talento que no encuentran en el mercado actualmente.

En general, ¿cómo cree que va a afectar a la formación la pandemia de coronavirus?

Creo que reforzará la formación no presencial. Aunque llevamos mucho tiempo con la universidad a distancia, ahora es necesario que los centros educativos busquen la fórmula de hacer la formación presencial combinada con la formación online. Es decir, tendrán que digitalizarse y asegurar la misma calidad en la enseñanza.

Un 72% de los internautas españoles entre 16 a 70 años usa internet como canal de compra. zerca!

Seguramente también refuerce los conocimientos tecnológicos en todas las disciplinas sin distinguir entre artes, ciencias o letras. Y la formación profesional estoy convencida que tendrá muchísimo auge por su flexibilidad en los grados.

Como experta en datos, ¿qué está haciendo mal España para tener las cifras tan altas en contagios por coronavirus?

¡La eterna pregunta! Primero me gustaría destacar la gran responsabilidad de la sociedad civil. No es cierto que seamos irresponsables y no es cierto que no seamos solidarios. Por supuesto hay excepciones, pero la norma es que el pueblo ha dado una gran lección.

Ahora… Hay que tener en cuenta que una epidemia de fuente desconocida se mide por prudencia con dos o tres variables: contagios, hospitalizados por causa de la enfermedad y la mortalidad. Es una irresponsabilidad hablar de una sin nombrar las otras y además es un error garrafal de comunicación de datos que tiene consecuencias psicológicas aterradoras en la población.

Vecinos del barrio barcelonés de Torre Baró hacen cola para someterse a una prueba PCR. Andreu Dalmau / EFE

Partiendo de estas variables podemos extraer tres conclusiones. Una, que están haciendo muchos más test. Es lógico que haya más contagios medidos en números netos.

Con lo que no se puede comparar la curva epidemiológica de contagios de ahora con la de marzo/abril. De hecho, los test de marzo y abril se realizaban a fallecidos o ingresados y los de ahora son a la población en general. Pero gracias a Dios los contagios no se están traduciendo en la misma proporción en fallecidos como para estar asustados ni tampoco en ingresos en planta o ingresos en UCI.

Dos, habría que descontar los falsos positivos o negativos de las partidas de test que están fallando, que son muchas. Y eso no se está haciendo.

La última conclusión, que es la que nos tiene más despistados a los científicos de datos con los que hablo habitualmente, es que parece que el uso de mascarilla obligatoria dispara los contagios, o al menos dispara el número de test positivos, en comparativa con otros entornos en los que no se usa. Pero aún no lo puedo afirmar porque nos está resultando muy complicada la comparativa con otros países y no encontramos fuentes fiables de datos.

Me gustaría hacer una última reflexión. Es muy muy pero que muy importante distinguir entre muertes por la enfermedad Covid_19, y muertes con la enfermedad Covid_19.

¿Qué cambios a nivel de consumo están detectando a raíz del coronavirus?

Todavía es pronto para medirlo. Pero en estos meses hay dos cosas que sí han cambiado. Una ha sido el tema de pedidos online como la cesta de la compra o el reparto de comida a domicilio, por ejemplo. El modo de comprar en supermercados y tiendas de alimentación, ya que se ha reduce la frecuencia de compra y ha aumentado la compra media de cada acto. ¡¡Me encantaría estudiar los datos de Glovo y Amazon!!

Y la otra, ha sido el tema de la movilidad sostenible. La gente por miedo está evitando el transporte público y está haciendo más uso de patinetes eléctricos, bicis, etc. Podría predecir que en un futuro no muy lejano se va a tender al autoabastecimiento. Si vives fuera de la ciudad instalarás placas solares y montarás tu propio huerto.

Se volverá a hacer vida de barrio, el consumo será más local y el turismo será nacional. Podría predecir muchas más cosas porque esta pandemia está suponiendo un cambio de paradigma y eso en ciencia de datos significa nuevos algoritmos, pero necesitaría un poco de tiempo para poder crearlos y hacer más predicciones. Lo que sí puedo afirmar es que lo de la nueva normalidad no es verdad. Normalidad es la cualidad de normal. Será una realidad distinta a la que teníamos ahora y la realidad está vinculada a la verdad y a la eficiencia.