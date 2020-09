Detingut a Paterna per estafa l'administrador d'una societat dedicada a recaptar donatius per a curar animals

Els agents estimen que durant els dos últims anys, els investigats -l'arrestat i dos col·laboradors- han pogut recaptar la quantitat de 700.000 euros, dels quals únicament destinaven entre el 10 i 15 per cent per a atendre animals mentre que la resta suposadament se'l quedaven per a mantindre el seu alt nivell de vida, segons ha informat la Prefectura Superior de Policia en un comunicat.

La investigació es va iniciar al gener del 2018 i, després de diverses gestions, els agents van determinar que l'arrestat utilitzava un perfil d'una coneguda xarxa social per a publicar informació relativa a animals lesionats o moribunds així com per a sol·licitar donacions per a la seua cura i manteniment.

Així mateix, l'arrestat se servia de l'activitat de dos persones més per a dur a terme aquesta activitat delictiva. Després de diverses perquisicions, els agents van iniciar una investigació econòmica i fiscal en relació a les societats que administraven i, segons s'ha pogut determinar, les quantitats declarades pels investigats no es corresponien amb l'alt nivell de vida que mantenien.

A més, presumptament es lucraven de l'activitat realitzada per l'associació que havia sigut declarada prèviament com sense ànim de lucre. Els agents estimen que els investigats únicament utilitzaven un 10-15% dels diners recaptats per a atendre els animals, mentre que la resta era presumptament usat per a mantindre el seu alt nivell de vida.

Fruit de les investigacions, els agents van realitzar tres registres en els domicilis de les persones investigades en la localitat de Paterna (València) i van detindre al principal acusat per un delicte d'estafa. Així mateix, les dos persones que han pogut col·laborar amb l'arrestat es troben en qualitat d'investigats. S'ha intervingut material informàtic pendent d'anàlisi.