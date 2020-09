El Gobierno se felicita de la apertura de Santoña y Revilla espera que "en una semana" ocurra en La Inmobiliria

En declaraciones realizadas este martes en la celebración de la Bien Aparecida en Hoz de Marrón (Ampuero), el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), ha explicado que en las pruebas que se realizaron ayer, lunes, en La Inmobiliaria "solo" se detectaron 2 nuevos casos de COVID-19. "Eso es buena señal también y vamos a ver cómo evoluciona", ha dicho.

Rodríguez ha explicado que "la mitad" de los casos de Torrelavega se concentran en La Inmobiliaria, donde el pasado 11 de septiembre se levantó un cordón sanitario en principio para 14 días en el que quedaban confinados 6.500 vecinos.

Sin embargo, el consejero ha señalado que Sanidad está "muy pendiente" de seguir la evolución de todo el municipio "para tomar decisiones en su caso".

En cuanto a Santoña, el consejero se ha felicitado del levantamiento del cordón sanitario que se estableció el pasado 2 de septiembre en el municipio ante el incremento de casos y cuyo dispositivo se levanta a las 00.00 horas de este miércoles.

Sin embargo, se mantienen algunas restricciones en Santoña en cuanto a aforos en bares, restaurantes y hoteles y en la concentración de personas en la celebración de bodas, bautizos y otras celebraciones religiosas, que pasa de 10 a 20.

El consejero ha explicado que las medidas que se mantienen son similares a las de la fase 3 de la desescalada.

REVILLA LLAMA A "CUIDARSE" PERO SIN QUE "NOS ACOJONE EL MIEDO"

Por su parte, Revilla ha vuelto a descartar este martes ante los medios la posibilidad de un confinamiento general. "Volver a cerrar España o Cantabria no lo contemplo en ninguna circunstancia", ha dicho.

A su juicio, "lo que hay que hacer" es establecer confinamientos en aquellos lugares en que la situación epidemiológica sea "grave" o sen den "brotes un poco alarmantes".

"Confinar ese lugar, pero no parar la región entera y menos España", ha defendido Revilla, que ha insistido en que su postura de que la economía "tiene que seguir funcionando" -"no hay otra", ha añadido- porque, a su juicio, "bastantes consecuencias" va a haber cuando acabe el verano y si no se prolongan los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) "hasta que pase la situación".

Revilla ha opinado que "hay mucho alarmismo". "Esta la cosa complicada, sí, pero mejor que en abril y mayo", ha dicho el presidente regional, que además sigue confiando en que habrá vacuna en diciembre o enero.

El presidente regional cree que hay que ser conscientes de que "existe el problema" y hay que "cuidarse", respetando las normas sanitarias de uso obligatorio de la mascarilla o mantener la distancia social, pero considera que hay que "quitarse un poco el miedo". "Que no nos acojone el miedo, porque el miedo llama al miedo", ha opinado.