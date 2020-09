Cantó creu que caldria negociar els pressupostos de 2021 "tots junts" però insisteix a acordar siga qual siga la forma

Així ho ha indicat Cantó en roda de premsa en ser preguntat sobre la forma en què podria produir-se eixe acord: abans d'enviar els comptes a Les Corts o durant el procés de debat en el parlament.

"Sé que aquesta discussió està", ha dit, però ha assenyalat que la forma li importa més a Compromís i a Podem que a Ciutadans. I ha afirmat que ja amb el pacte de reconstrucció el Botànic va voler que es treballara sobre un document ja fixat que després es va negociar fins a collir l'acord de tots els grups menys Vox.

Encara que per a Cantó caldria començar a parlar des del principi tots junts -ha fet una crida també a la síndica del PP, Isabel Bonig, perquè se sume a negociar-, ha advertit que "si el Botànic s'obstina a fer eixa jugada (com en l'acord de reconstrucció) a Cs no li van a expulsar" encara que Compromís i Podem, ha avançat, "ho van a intentar".

"Jo l'ego que mou a Compromís i Podem ho deixe a un costat", ha afirmat, i Ciutadans barallarà "perquè no es pugen impostos" i per la millora de polítiques com les socials, entre altres qüestions.

Segons ha indicat Cantó, en aquest "moment crucial" la base dels comptes del 2021 ha de ser l'acord de reconstrucció encara que "pareix que hi ha els qui no volen i volen seguir expulsant forces d'aquests acords en comptes d'ampliar".

Davant d'açò, ha dit, Cs està "intentant centrar al Botànic, perquè el que menys necessiten els valencians és populisme i nacionalisme", i "centrar al Botànic de la nostra generositat".

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

Precisament Cantó ha anunciat que Cs ja ha remès a la resta de grups una declaració institucional en la qual es planteja exigir al Govern central que establisca per a la Comunitat Valenciana un objectiu de dèficit com el qual es permet al País Basc, del 2,6%, la qual cosa permetria a la regió disposar d'uns 3.000 milions d'euros més per als comptes, segons els càlculs que ha realitzat la formació.

"No es podria entendre que la resta de les comunitats foren tractades pitjor que una comunitat que està privilegiada", ha dit el portaveu de Cs, que ha indicat que amb eixe muntant de diners extres es podrien millorar la sanitat, l'educació i les polítiques socials valencianes.

La formació ha decidit plantejar aquesta iniciativa davant la "nova mentida de Pedro Sánchez ja que no va a haver-hi reforma del sistema de finançament autonòmic", una cosa que "deixa en situació delicada a Ximo Puig" i desvetla a Compromís com a "tonto útil" per a la investidura.

Preguntat sobre si Cs donarà el seu suport a uns comptes que tornen a contemplar, com en els anys anteriors, la partida de 1.300 milions reivindicativa per l'infrafinançament, ha assenyalat que ell prefereix que "s'incloguen els 3.000 milions reals" que proposa el seu grup en la declaració institucional.

"Tenim un govern que ens ha tornat a mentir, al màxim que podem aspirar és a millorar l'objectiu de dèficit", ha subratllat Cantó.