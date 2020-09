Delegada de Govern exigeix als partits que deixen el to de "pati de col·legi" després de la "derrota" amb els romanents

En roda de premsa, la socialista ha criticat que l'oposició vullga vendre el nou decret com una "gran derrota" quan els qui salen perdent són els ciutadans, en passar "de repartir 5.000 milions a 3.000". El Ministeri d'Hisenda va anunciar aquest dilluns que la norma inclourà la suspensió de la regla de despesa per al 2020 i tindrà un impacte superior a 3.000 milions, encara que no abordarà mesures relatives al superàvit municipal per "falta de consens".

Calero ha defès que el govern de Pedro Sánchez demostra la seua "lleialtat" en impulsar aquest decret, encara que ha reconegut que la ministra, Mª Jesús Montero, "primer va dir que no en calent". Per a la Comunitat Valenciana, segons ella, l'anterior acord de cessió de romanents a l'Estat anava a suposar 400 milions. "Ara no sé quant anem a rebre, hem eixit perdent", ha lamentat, i ha insistit que "el Govern no necessita quedar-se amb els diners dels ajuntaments".

Sí ha posat l'accent en la necessitat que tiren endavant els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) i que els grups del Congrés "assumisquen la seua responsabilitat per a traure Espanya d'aquest moment". "Açò pareix un pati de col·legi, no pot ser que en una situació crítica estiguem amb ximpleries d'adolescents", ha retret, per a recalcar que "tots els partits són democràtics" perquè sinó no tindrien representació.

"Ja està bé de lluita política", ha exclamat la delegada en una crida a superar la crispació i a posar el focus sobre sectors com el turisme que "es queixen amargament d'aquest clima de derrota", amb l'objectiu que Espanya aprofite el fons de reconstrucció de la Unió Europea en condicions d'igualtat.

Preguntada pel finançament autonòmic i per si el Govern presentarà un 'esquelet' del nou model a la tardor, Calero ha reiterat que primer fan falta pressupostos i acabar amb la crispació. "Pedro Sánchez, si alguna cosa ha donat mostres, és de fortalesa mental i ganes de treballar", ha dit en aquest punt.