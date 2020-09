Cvirus.- El TSJCV demana a Fiscalia que es pronuncie sobre set querelles contra polítics per la gestió de la Covid

La resolució, amb data d'aquest dimarts i a la qual ha tingut accés Europa Press, s'ha dictat un dia després si es fes públic que la Fiscalia General ha demanat al Tribunal Suprem que no admeta a tràmit més de 20 querelles interposades contra l'Executiu de Pedro Sánchez per la gestió de la crisi sanitària, en no veure delicte en les actuacions.

En les diligències de València, el TSJCV reclama al ministeri públic que emeta un informe a l'efecte del que estableix l'article 313 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, que contempla que es desestimarà la querella quan els fets en què es fon no constituïsquen delicte o quan no es considere competent per a instruir el sumari objecte de la mateixa. El tribunal reclama a Fiscalia que indique, si escau, la qual cosa estime procedent respecte a la possible acumulació de causes.

Es refereix a set processos: quatre querelles i tres denúncies interposades per diversos lletrats, el Col·legi Oficial d'Infermers de Castelló, el Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana (CESM-CV) i la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF).

Els escrits es dirigeixen, en la seua majoria, contra la consellera de Sanitat, Ana Barceló; el president de la Generalitat, Ximo Puig; i l'alcalde de València, Joan Ribó.

Així mateix, les querelles citen la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero; el qui fora subdelegat del Govern a València a l'inici de la crisi, José Roberto González; el sotssecretari de la Conselleria de Sanitat, David Fernández; la directora general d'Assistència Sanitària, Amparo García; la directora general de Salut Pública i Addiccions, Ofelia Gimeno; la directora de Recursos Humans de la Conselleria, Carmen López; la secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro; i el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana.

En la denúncia de CSIF contra Barceló se li acusava de presumptes delictes de prevaricació per omissió i homicidi imprudent, entre altres delictes, en no dotar de material de protecció als seus treballadors.

Explicava en el seu escrit que a pesar de les recomanacions de l'OMS, de la declaració d'emergència sanitària internacional, de les recomanacions del Ministeri de Sanitat sobre aquest tema i dels escrits presentats per CSIF, la Conselleria va incórrer en una "evident inactivitat", la qual cosa va causar la desprotecció dels seus treballadors en no dotar-los del material necessari per a fer front a la pandèmia.

Per la seua banda, CESM-CV va interposar la querella contra Barceló i altres alts càrrecs de la Conselleria per haver incomplit la seua obligació de dotar de material sanitari adequat als metges i sanitaris durant la gestió de la pandèmia. Es va presentar per un presumpte delicte contra els drets dels treballadors i infracció de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. En aquesta línia, el Col·legi d'Infermers de Castelló va denunciar la consellera per "insuficiència" d'equips de protecció individual per als professionals.