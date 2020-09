La UCLM inicia el curso "con gran esfuerzo" para "asegurar la máxima presencialidad"

Collado, a preguntas de los medios tras la firma de convenio de colaboración entre la UCLM y el Colegio de Abogados de Ciudad Real, ha enumerado que se están haciendo obras para adaptar aulas y hacerlas más grandes y que se han adaptado para la enseñanza espacios como el paraninfo, las cafeterías o gimnasios para dar clase.

También se ha cambiado el mobiliario fijo por desplazable, se han instalado estaciones de higiene o se ha nombrado un responsable COVID regional, que ha avanzado que será el delegado del rector para las Ciencias de la Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), el profesor de la facultad de medicina de Albacete, José Valeriano Moncho.

En la UCLM, ha explicado, "se está entrando en la nueva normalidad con las mayores garantías y un gran esfuerzo de la Universidad", y ha añadido como en algunos centros ya se han empezado y otros lo harán a lo largo del mes con la "máxima presencialidad" aunque no ha descartado alguna opción virtual, porque también se ha hecho una apuesta con "un gran esfuerzo tecnológico" por la "educación bimodal" en previsión de los diferentes escenarios a los que se puedan enfrentar.

"Estamos satisfechos y nos sentimos responsables de hacer las cosas bien", ha concluido. Así ha puesto como ejemplo que si en una clase por número de alumnos no caben en un solo aula por el aforo se habilitarían salas continuas para poder seguir la clase en remoto y simultáneamente.

DESCARTADOS LOS GRUPOS BURBUJA

De otro lado, ha descartado la modalidad de grupos burbuja por las características de la enseñanza superior. "No es posible" ha afirmado y ha apuntado que se ha establecido un protocolo y un plan de contingencia general, además de que cada centro tiene uno específico según sus características.

En este sentido, ha avanzado que en el caso que se produzca la infección de un estudiante, según las indicaciones de Sanidad se confinaría, y el resto seguiría con normalidad las clases. Solo en caso de que se produzcan varios casos se tomarían otro tipo de medidas.

También ha aclarado que el alumno confinado tiene posibilidad de seguir las clases en modalidad online durante su confinamiento si la enfermedad se lo permite.

De otro lado, ha confirmado que la institución hará un acto de inauguración del curso 2020-2021 adaptado a las nuevas normas sanitarias provocadas por la pandemia de COVID-19. Ha avanzado que este acto se celebrará en el campus de Ciudad Real pero que la fecha está a la espera de cuadrar agenda con el presidente regional, Emiliano García-Page.

ACUERDO COLEGIO DE ABOGADOS

Previamente el rector y el decano del Colegio de Abogados de Ciudad Real, Cipriano Arteche, han firmado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales un convenio marco de colaboración entre ambas instituciones en materia de formación tanto a alumnos, como de los profesionales del Derecho en ejercicio.

Para Collado, se trata de un convenio que "reafirma la colaboración estrecha entre ambas entidades que se remonta a hace mucho años".

Una relación que responde, en sus palabras, a la voluntad de hacer cosas en beneficio común explicando que son socios para contribuir la formación de los juristas desde que inician su formación como estudiantes hasta su jubilación.

"Quiero agradecer esta relación porque con la colaboración ganamos todos ya que formaremos mejores juristas y mejoraremos la sociedad", ha concluido.

En términos parecidos se ha manifestado Arteche, que ha recalcado que este convenio viene a ratificar la buena relación y la necesidad de ir mejorando en estas para que alumnos y abogados en ejercicio se beneficien de mejor formación.

Ha destacado la importancia de las acciones que se realizan dentro de este convenio ya que los futuros abogados conocen el ejercicio de la profesión para que cuando acaben sus estudios puedan optar con conocimiento de dónde van.

Ha abundado, finalmente, en la necesidad de retomar la formación continuada y que el COVID no puede pararla. "Tenemos que seguir trabajando y formándonos, aunque las cosas no estén como desearíamos, para decir a la sociedad que no queda otro remedio que convivir", ha añadido.

NUEVAS ACCIONES

Por su parte el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Juan José Rubio, ha explicado que dentro de este convenio marco se pretende desarrollas nuevas acciones que complementen la formación técnica que se da desde el centro universitario.

"La educación en la facultad esta contrastada y es de alto nivel pero queremos ir más allá y dar formación para el desarrollo profesional y para esto es fundamental el Colegio de Abogados" ha explicado, a la vez que ha resaltado la importancia de optimizar la salida de los alumnos ingresados a la hora de entrar en el mercado laboral, "no solo a ejercer la abogacía sino también en oposiciones que cada vez exigen más competencias".

Ha especificado que como en esta facultad conviven economistas y jurista también se pretende una formación cruzadas de ambas especialidades y ha adelantado la primera acción que se realizará en cuanto comiencen las clases serán unas jornadas donde se convine el material online y la presencialidad.

Finalmente, la secretaria de formación del Colegio de Abogados, Cristina Ruiz, ha precisado que esta primera acción se trata de un seminario de información para que los alumnos adquieran estas habilidades y competencias que son necesarias para el ejercicio del Derecho que no son las puramente técnicas, como son las comunicativas, emocionales o de empatía y que el seminario se dirigirá a alumnos de cuarto de grado.