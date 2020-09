El sindicato de Estudiantes convoca una huelga de tres días ¿Dónde son las manifestaciones? ¿Qué se reivindica?

La vuelta a las aulas ha causado bastante desconcierto entre alumnos, familiares y personal docente. Pocos días después de que las primeras comunidades autónomas abrieran las puertas de sus centros educativos de nuevo varias clases han tenido que ser cerradas por brotes de coronavirus.

Además, la imagen de las eternas colas para que pocos días antes del comienzo del curso los profesores se hicieran la PCR tampoco ha generado mucha tranquilidad en este sector. Por eso mismo el sindicato de estudiantes ha convocado 72 horas de huelga en toda Españapara que los estudiantes accedan a una educación digna y segura.

¿Cuándo y dónde serán las movilizaciones?

El sindicato de estudiantes ha convocado una huelga los días 16, 17 y 18 de septiembre en toda España que comienza con la lectura del manifiesto a las 11 de la mañana del miércoles frente al Ministerio de Educación.

Cada ciudad que se ha sumado a la convocatoria tiene una hora y un recorrido ya aprobado que puedes consultar aquí.

¿Por qué han convocado una huelga?

La vuelta a las aulas llega después de una etapa muy complicada para los estudiantes de cualquier ciclo educativo. Una de las alternativas que tanto desde el Gobierno como desde las comunidades autónomas se ha dado ha sido la educación semipresencial, sin embargo "las clases online son un completo fracaso, y ya se ha demostrado durante el confinamiento" ha declarado a 20minutos Marina Mata, Secretaria de Organización del Sindicato de Estudiantes.

Mañana arrancamos el primer día de la #HuelgaGeneralEstudiantil del 16, 17 y 18 de septiembre por unas #AulasSinRiesgo y en defensa de nuestro derecho a la educación pública.



"La educación supone ahondar en la brecha de clase", ha sentenciado Mata, "los estudiantes que no disponen de los recursos suficientes en sus domicilios para poder seguirlas se quedan atrás". La Secretaria ha explicado que muchos estudiantes no tienen en sus hogares las condiciones óptimas de luz, internet y espacio suficiente para estudiar. "Cuando estudias en el salón con una conexión mínima y rodeado de tus abuelos y hermanos, no se puede considerar una educación de calidad".

Pero los riesgos, según el sindicato, no terminan ahí: "Nos están haciendo decidir entre nuestra salud y nuestra educación" se queja Mata. La seguridad de la vuelta a las aulas no está garantizada dado que en muchos colegios no se han rebajado los ratios de alumnado por clases.

¿Qué reivindican?

Desde el Sindicato de Estudiantes piden una inversión masiva en educación, es decir, un Plan de Rescate a la Educación Pública. "Después de los recortes del PP la educación pública ya estaba en los huesos y ahora ponen en total riesgo a los jóvenes de familia trabajadora" explica Mata. Desde el sindicato exigen:

1. Inversión del 7% del PIB en la enseñanza pública y aprobación de una partida de 100.000 millones de euros para rescatar la educación pública.

2. Educación presencial para todos para que la vuelta a las aulas sea en condiciones dignas y de seguridad: reducción de las ratios a 15 alumnos por aula. Puesta en marcha de un plan de construcción de centros educativos públicos y habilitación de edificios y espacios para poder garantizar estas medidas.

3. Contratación de 165.000 profesores que según datos de Comisiones Obreras son necesarios para afrontar este curso garantizando una atención más individualizada - un 33% más-.

4. Contratación de personal sanitario, profesionales de la psicología, trabajadores de los comedores y de limpieza en todos los centros educativos públicos.

5. El Gobierno debe garantizar la provisión de mascarillas, guantes, geles desinfectantes… y todos los materiales sanitarios necesarios en los centros educativos.

6. Fin de la brecha digital. Reparto masivo de dispositivos digitales, así como cursos de formación digital gratuitos para profesorado, familias y alumnado.

7. Que el Gobierno garantice permisos retribuidos a padres y madres para asegurar la conciliación familiar.

Quejas sobre los protocolos actuales

Desde el sindicato califican los protocolos de la Ministra de Educación Isabel Celaá de "broma de mal gusto". "Un protocolo no puede consistir en que se ventilen las aulas y los espacios de tráfico mucho y que se implemente el uso de bicicleta para no utilizar el transporte público".

Exigen que se dé la vuelta completamente a esta situación o la dimisión por parte de la Ministra de Educación. Consideran que los protocolos actuales no son suficientes por una falta de espacio y material por parte de los alumnos y los profesores.