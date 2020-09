Delegada de Gobierno exige a los partidos que dejen el tono de "patio de colegio" tras la "derrota" con los remanentes

En rueda de prensa, la socialista ha criticado que la oposición quiera vender el nuevo decreto como una "gran derrota" cuando los que salen perdiendo son los ciudadanos, al "pasar de repartir 5.000 millones a 3.000". El Ministerio de Hacienda anunció este lunes que la norma incluirá la suspensión de la regla de gasto para 2020 y tendrá un impacto superior a 3.000 millones, aunque no abordará medidas relativas al superávit municipal por "falta de consenso".

Calero ha defendido que el gobierno de Pedro Sánchez demuestra su "lealtad" al impulsar este decreto, aunque ha reconocido que la ministra, Mª Jesús Montero, "primero dijo que no en caliente". Para la Comunitat, según ella, el anterior acuerdo de cesión de remanentes al Estado iba a suponer 400 millones. "Ahora no sé cuánto vamos recibir, hemos salido perdiendo", ha lamentado, y ha insistido en que "el Gobierno no necesita quedarse con el dinero de los ayuntamientos".

Sí ha hecho hincapié en la necesidad de que salgan adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y en que los grupos del Congreso "asuman su responsabilidad para sacar a España de este momento". "Esto parece un patio de colegio, no puede ser que en una situación crítica estemos con tonterías de adolescentes", ha reprochado, para recalcar que "todos los partidos son democráticos" porque sino no tendrían representación.

"Ya está bien de lucha política", ha exclamado la delegada en una llamada a superar la crispación y a poner el foco sobre sectores como el turismo que "se quejan amargamente de este clima de derrota", con el objetivo de que España aproveche el fondo de reconstrucción de la Unión Europea en condiciones de igualdad.

El Gobierno, ha asegurado, "sigue estando a la altura" y continuará trabajando con las comunidades autónomas, aunque ha avisado que "la cogobernanza es algo más que 'aquí me las traigan todas'". Y ha rechazado las críticas de que la coalición PSOE-Unidas Podemos es ilegítima porque lleva nueve meses y seis dedicados a la pandemia, ante la moción de censura que quiere impulsar Vox.

Preguntada por la financiación autonómica y por si el Gobierno presentará un 'esqueleto' del nuevo modelo en otoño, Calero ha reiterado que primero hacen falta presupuestos y acabar con la crispación. "Pedro Sánchez, si algo ha dado muestras, es de fortaleza mental y ganas de trabajar", ha dicho en este punto.

En materia de impuestos, ante la intención del ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso (PP) en Madrid de rebajar el IRPF, se ha limitado a defender que haya un debate abierto entre el Gobierno y las autonomías "desde la lealtad", pero siempre con los Presupuestos encima de la mesa.

"FRENTE COMÚN" CON LOS AGENTES SOCIALES

De cara al futuro, la delegada nombrada en febrero ha prometido que trabajará de la mano de las subdelegaciones en Valencia, Alicante y Castellón porque "no puede haber reinos de taifas" y mantendrá un contacto directo con la Generalitat y los ayuntamientos.

Su intención es iniciar una ronda de contactos con agentes sociales para escuchar sus necesidades y hacer un "frente común" ante la crisis, además de abrir las puertas de la sede de Delegación para que los valencianos sientan el Palacio del Temple como su "casa" y los alcaldes de municipios pequeños puedan pedir ayuda.

Como sanitaria, Calero ha alabado el trabajo encomiable de sus compañeros de profesión durante estos meses: "Sé lo que han sufrido y están sufriendo, sé la rabia que tienen cuando la gente no cumple las normas mínimas de seguridad".

En cifras, cuando se cumplen seis meses de coronavirus, ha repasado la situación de la Comunitat: 32.966 contagiados, 66.785 empresas y 410.000 trabajadores afectados por ERTE (250.000 ya fuera), 187.209 ayudas a autónomos por 466 millones de euros y 86.972 avales ICO que benefician a 56.179 empresas por 7.815 millones.

La delegada ha destacado que los primeros 663 millones destinados por el Gobierno a la Comunitat del fondo Covid "han supuesto que el curso educativo haya empezado con más garantías que en otras comunidades", además de augurar otros 700 millones en los próximos meses a través de recursos extraordinarios. "Quien piense seguir actuando como antes está muy equivocado", ha reivindicado.

Y ha defendido el ingreso mínimo vital (IMV) como un "nuevo derecho" de los españoles, aun reconociendo que "está suscitando conflictos" y que podrán surgir problemas durante su tramitación. Cuando el Gobierno "pula" este decreto, ha augurado que dignificará a España como sociedad.

En empleo y transportes ha aplaudido la apuesta del ministerio del valenciano José Luis Ábalos de impulsar la obra pública y su "compromiso" con el Corredor Mediterráneo, que "ya es un hecho", y el Cantábrico. También ha recordado que la AP-7 está libre de peajes desde enero aunque "parece que ha pasado desapercibido y no pasa porque sí".

PLAN DE CHOQUE PARA LOS TRÁMITES DE EXTRANJERÍA

Por otro lado, ante las críticas por la paralización de trámites de extranjería, Calero ha garantizado que habrá un plan de choque para "aligerar" el protocolo. El subdelegado en Valencia, Rafael Rubio, también ha mostrado su compromiso de reducir la lista de espera en un plazo razonable y ha negado que haya "ninguna intención del Gobierno" de alargar estos procesos.