Casado dice que en la "segunda ola" de covid en España "han muerto tres veces más personas que en el 11-S"

Pablo Casado trata de cercar más y más a Sánchez por la crisis del coronavirus. Este martes, el presidente del PP ha querido hacer balance de lo que va de pandemia, con todos los errores que a su parecer ha cometido el Ejecutivo. "En España han muerto tres veces más que en el 11-S norteamericano" durante la segunda ola de la covid, ha dicho en un evento de la CEIM. "Son cifras que se cosifican, pero estamos ante un drama tremendo", añadió.

Desde la oposición, el PP considera que la estrategia seguida por Moncloa para frenar el virus no es la correcta. "El covid no es simétrico, hay países que al prevenir, hacer test masivos, hacer confinamientos selectivos y tener una red informática de avisos, consiguieron salvar muchas vidas y han conseguido tener una afectación económica muchísimo menor", expresó Casado, que sigue "con la mano tendida" para Sánchez. Pero no a cualquier precio.

Y es que para Génova otra de las grandes lagunas es la economía. El líder popular recordó que "el empleo lo creáis las empresas y sin él no hay Estado de bienestar". Además, en esta pandemia, siguió, "se ha demostrado la verdadera alma del empresariado español. Alguien tiene que poner en valor lo que estáis haciendo y tener en cuenta vuestras peticiones".

A medida que avanzaba su discurso, Casado recrudeció sus críticas a Pedro Sánchez. "Somos el peor país en número de fallecidos por población. Esto ocurrió durante la primera oleada, y el 5 de julio el Gobierno decretó que había derrotado al virus; pero fue una estrategia propagandística. Se fue de vacaciones y llegó la segunda oleada”, sentenció.

El empleo, además, es otra de las grandes preocupaciones para el PP. Según las palabras de su presidente, en España se ha destruido "tres veces más empleo" que en toda la media comunitaria. "He vivido cómo domingos a la noche, patronales y empresarios llamaban al líder de la oposición para ver si conocía el decreto que ser iba a publicar a la mañana siguiente", resaltó un Casado que pide un "plan" de cara al futuro. "Necesitamos ampliar los ERTE, que los créditos ICO tengan una carencia de pago de un año más y un plan fiscal inmediato para que las empresas tengan exoneración para pagar impuestos si esto puede suponer su cierre".