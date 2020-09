Innova.- La companyia aeroespacial il·licitana PLD Space aconsegueix 7 milions d'euros de finançament d'Arcano Partners

20M EP

PLD Space, la companyia il·licitana desenvolupadora de vehicles espacials reutilitzables, ha anunciat un nou finançament per mitjà d'Arcano Partners, el grup d'empreses d'assessorament financer i gestió d'actius alternatius independent, per valor de 7 milions d'euros que servirà per a finançar el desenvolupament del projecte aeroespacial de la companyia.