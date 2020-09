Disparitat de criteris a València per al Dia sense Cotxes: el metro serà gratis, però no els busos de l'EMT

El Dia sense Cotxes, un de les cites principals de la Setmana Europea de la Mobilitat (SEM), no suposarà la gratuïtat de tot el transport públic de València. Segons han anunciat els dos operadors, Metrovalencia i l'Empresa Municipal de Transports (EMT), en el primer cas sí que hi haurà accés lliure al suburbà dimarts que ve 22 de setembre, mentre que en els autobusos no se secundarà aquesta ja tradicional iniciativa "per motius de seguretat i aforament" relacionats amb la pandèmia de la Covid-19.

D'aquesta manera, i malgrat tractar-se en tots dos casos de mitjans de transport públic amb mesures de seguretat similars i que presten els seus serveis en la mateixa ciutat i en part de la seua àrea metropolitana, el tractament d'aquesta jornada de promoció serà diferent.

A més, es dóna la circumstància que el 22 de setembre és un dels sis dies de vagues parcials en l'EMT convocades fins a l'1 d'octubre pel comité d'empresa de la companyia municipal. Els aturs estan previstos de 7.00 a 9.00 i de 16.00 a 18.00 hores, amb serveis mínims del 60% en totes les línies.

Tant l'operadora de transport púbic de la Generalitat (FGV) com la municipal (EMT), han programat esdeveniments per la Setmana de la Mobilitat de manera independent i centrats en actes menys multitudinaris, apostant per conferències, recursos digitals, continguts per als centres escolars i de treball i materials audiovisuals.

Pel que fa a Ferrocarrils de la Generalitat, la Setmana de la Mobilitat Europea de la Mobilitat de la Comunitat Valenciana començarà aquest pròxim dijous 17 de setembre amb la celebració de la Jornada Valenciana per la Mobilitat Sostenible; el dia 21 de setembre la Conselleria de Política Territorial ha programat la Jornada sobre Mobilitat en temps de pandèmia.

La Generalitat ha llançat el videoclip de la cançó Mobilitza't, creada per l'artista valencià Dani Miquel, que pretén fomentar les maneres de transport sostenibles, com caminar, la bicicleta o els patinets des de les etapes més primerenques i en els centres educatius.

El dia 22 se celebrarà el Dia Europeu sense Cotxes, jornada en què el transport públic serà gratuït en Metrovalencia i el conseller Arcadi España visitarà diferents punts de la xarxa. Finalment es durà a terme la iniciativa educativa Hui Descansa el Cotxe, per a acabar el cap de setmana amb la Fira de la Mobilitat en la plaça de l'Ajuntament de València.

Per part seua, des de l'Ajuntament de València, s'activarà la SEM des del dimecres 16 fins al 22 de setembre. Es tracta, en paraules del regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, de l'edició "més complexa de celebrar però al mateix temps la més necessària, en tots dos casos en relació a la Covid-19".

I ho és, afig, perquè "d'una banda la pandèmia dificulta o directament impedeix la celebració dels actes massius que hem programat els anys anteriors i esperem recuperar en breu; però per un altre, perquè ha posat de manifest la importància de la mobilitat sostenible i la necessitat de reduir la destacada presència i ocupació del trànsit motoritzat a les nostres ciutats, i per això és important celebrar-la i continuar sensibilitzant sobre una cosa que a hores d'ara cada vegada menys gent discuteix".

En aquest sentit, les activitats organitzades pel Consistori se centren en dos dels col·lectius que major possibilitat tenen de créixer fent ús de la bici: la comunitat escolar i la laboral. La campanya ‘En aquesta casa anem amb bici al col·le’, amb consells per a animar a anar a estudiar amb bici, se centrarà el primer grup, mentre que també es desenvoluparan diverses accions dirigides als treballadors amb la col·laboració en vídeos del Pacte per l'Ocupació Ciutat de València, o el curs de formació ‘Amb bici al treball’ dirigit a la plantilla de l'Ajuntament València.

Un altre acte destacat, en aquest cas dirigit al sector econòmic, serà la Jornada BICIeconomia, que es desenvoluparà en internet el dimarts 22 de setembre. Estarà dirigida a assenyalar com el creixement de l'ús de la bici ajuda a millorar l'economia i concedeix un desenvolupament estable i sostenible als entorns en els quals s'aplica.

En les diferents sessions es presentaran estudis i informes a nivell internacional i nacional que constaten la repercussió positiva de l'avanç de la bicicleta a les ciutats.

En la taula del matí es comptarà amb la participació de Holger Haubold, representant en projectes econòmics de la European Cyclist Federation, així com amb Gianluca Santilli representant de Bikeconomy Fòrum; mentre que en la de la vesprada participaran representants dels diferents sectors de l'economia nacional i valenciana, tant de cicloturisme, com a indústria, botigues, ciclologística i altres serveis destacats de l'economia de la bicicleta.

Amb la plaça de l'Ajuntament ja per als vianants

La present edició de la SEM, apunten des de Mobilitat Sostenible, ja anava a tindre un fet diferencial: ser la primera en la qual no s'interromprà el trànsit en la plaça de l'Ajuntament per a visibilitzar les bondats de retirar-lo, donada la recuperació definitiva de l'espai el mes de març passat.

"És una pena no poder celebrar la reconquesta de l'espai aquest 22 de setembre i el camí que hem realitzat per a aconseguir-la com es mereix, però la veritat és que centenars de valencianes i valencians celebren la recuperació d'aquesta plaça i altres espais diàriament", ha apuntat Grezzi, "i el que potser toca ara és obrir el debat per a veure de quins altres carrers i places volem retirar la circulació del trànsit motoritzat privat, quins altres carrers hem de provar de deixar exclusivament per a passejar i les maneres de mobilitat sostenibles", ha finalitzat.