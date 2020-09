AMP.- A presó un jove acusat de ferir greument el seu nadó en colpejar-li contra els barrots del bressol a Almassora

Així mateix, la mare, menor d'edat, ha ingressat en un centre de menors per aquests mateixos fets després de decretar-ho l'autoritat competent.

El succés va tindre lloc diumenge passat en un domicili d'Almassora. Els pares del nadó ho van traslladar a un centre de salut per diverses lesions i des d'allí ho van enviar a l'hospital.

Els pediatres, segons ha avançat Levante-EMV, van alertar que la lesió que presentava el menor era incompatible amb la d'un accident, tal com al·legaven els progenitors, i ja hi havia un expedient per uns possibles maltractaments anteriors.

Els pares van ser aleshores detinguts acusats de maltractaments en l'àmbit familiar amb resultat de lesions greus. Posteriorment, un jutjat va decretar l'ingrés a la presó per a ell i la mare se'n va anar a un centre de menors, ha pogut saber Europa Press.

El xiquet està ingressat amb "males perspectives", segons ha indicat la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, a preguntes dels periodistes en un acte, per a lamentar que un nadó haja patit tant amb deu mesos.